Единственный угон подлодки в истории России — и чем он закончился

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Советский Союз видел немало курьёзных историй, но угон подводной лодки — случай по-настоящему уникальный. Один раз — и на всю историю флота.

Фото: Вадим Савицкий Дизельная подводная лодка, ВМФ России

Всё началось ночью с 20 на 21 августа 1991 года, когда в Москве шёл день и разгорался переворот ГКЧП. Капитан второго ранга Жгирёв, командир субмарины Б-855, не спал — тревожно было. Вышел на балкон покурить и… его лодка уплывает прямо из бухты Улисс. Без приказа, без командира, без предупреждений. Жгирёв подумал, что сходит с ума, и тут же позвонил в штаб.

Штаб не поверил — мол, капитан в увольнении, может, перебрал. Но лодки действительно не было. Началась тревога: приказ — вернуть или уничтожить. На флоте началась настоящая охота за беглянкой.

А на Б-855 тем временем шёл свой курс. Старпом Медведев, не желая подчиняться ГКЧП, уговорил пятнадцать старослужащих выйти в открытое море и заявить, что военно-морской флот не поддерживает переворот. Они хотели обратиться к торговым судам и гражданскому радио — без оружия, но с принципами.

План сорвался у берега. Появился сторожевой катер, лодка не смогла уйти под воду из-за технической неисправности. Переговоры не помогли, пошёл абордаж — но вращающиеся винты не дали подойти. Всё закончилось, когда морякам рассказали: в Москве ГКЧП пал, Ельцин победил. Они вернулись в бухту.

Медведева арестовали, но после личного распоряжения Ельцина ограничились увольнением. Остальные — просто дослужили.

Так и закончился единственный в истории России угон подводной лодки — бунт на грани возможного и невозможного.

Уточнения

Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.



