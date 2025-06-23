Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спать, чтобы не стареть: секреты ночного восстановления без следов усталости на лице
Живительный поцелуй: Рудковская отреагировала на скандальное поведение Бузовой и Киркорова
180 иностранных инвесторов в Московской области: какие страны вложились в регион
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Избавьтесь от дряблости по-настоящему: 3 простых упражнения для рук, которые мало кто знает
За кулисами Мастера игры: невеста Лепса объяснила напряжённость с Киркоровым
Перезагрузка привычных приправ: свежесть и польза в каждом зернышке — секрет вашего нового вкуса
Без воды, но с урожаем: 5 способов обмануть засуху и спасти картошку
Туризм не для всех: абхазские чиновники оказались в центре скандала из-за провокационного заявления

Единственный угон подлодки в истории России — и чем он закончился

1:58
Наука

Советский Союз видел немало курьёзных историй, но угон подводной лодки — случай по-настоящему уникальный. Один раз — и на всю историю флота.

Дизельная подводная лодка, ВМФ России
Фото: Вадим Савицкий
Дизельная подводная лодка, ВМФ России

Всё началось ночью с 20 на 21 августа 1991 года, когда в Москве шёл день и разгорался переворот ГКЧП. Капитан второго ранга Жгирёв, командир субмарины Б-855, не спал — тревожно было. Вышел на балкон покурить и… его лодка уплывает прямо из бухты Улисс. Без приказа, без командира, без предупреждений. Жгирёв подумал, что сходит с ума, и тут же позвонил в штаб.

Штаб не поверил — мол, капитан в увольнении, может, перебрал. Но лодки действительно не было. Началась тревога: приказ — вернуть или уничтожить. На флоте началась настоящая охота за беглянкой.

А на Б-855 тем временем шёл свой курс. Старпом Медведев, не желая подчиняться ГКЧП, уговорил пятнадцать старослужащих выйти в открытое море и заявить, что военно-морской флот не поддерживает переворот. Они хотели обратиться к торговым судам и гражданскому радио — без оружия, но с принципами.

План сорвался у берега. Появился сторожевой катер, лодка не смогла уйти под воду из-за технической неисправности. Переговоры не помогли, пошёл абордаж — но вращающиеся винты не дали подойти. Всё закончилось, когда морякам рассказали: в Москве ГКЧП пал, Ельцин победил. Они вернулись в бухту.

Медведева арестовали, но после личного распоряжения Ельцина ограничились увольнением. Остальные — просто дослужили.

Так и закончился единственный в истории России угон подводной лодки — бунт на грани возможного и невозможного.

Уточнения

Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Как спать, чтобы не стареть: секреты ночного восстановления без следов усталости на лице
Живительный поцелуй: Рудковская отреагировала на скандальное поведение Бузовой и Киркорова
Единственный угон подлодки в истории России — и чем он закончился
180 иностранных инвесторов в Московской области: какие страны вложились в регион
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Избавьтесь от дряблости по-настоящему: 3 простых упражнения для рук, которые мало кто знает
За кулисами Мастера игры: невеста Лепса объяснила напряжённость с Киркоровым
Перезагрузка привычных приправ: свежесть и польза в каждом зернышке — секрет вашего нового вкуса
Без воды, но с урожаем: 5 способов обмануть засуху и спасти картошку
Туризм не для всех: абхазские чиновники оказались в центре скандала из-за провокационного заявления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.