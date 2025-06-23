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Кипящая река и магнитный холм: 6 природных аномалий, от которых мурашки

Наука

Есть на планете уголки, которые будто забыли согласовать своё существование с законами физики. Где камни двигаются сами, вода закипает в джунглях, а машины едут вверх по склону. Эти природные аномалии — не фантастика и не мифы, а реальные точки на карте, которые продолжают ставить учёных в тупик.

Большая голубая дыра
Фото: flickr.com by The TerraMar Project, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая голубая дыра

1. Кипящая река Амазонки

Где-то в перуанской глуши течёт река, температура которой доходит до 93°C. Местные зовут её Ченет Теска — "река, где вода кипит". Науке пока неясно, откуда такой жар в месте, где поблизости нет вулканов.

2. Саргассово море

Море — без берегов. В Атлантике течения формируют невидимую чашу, наполненную водорослями. Это море неподвижно, как заколдованное, и живёт по своим правилам.

3. Великая голубая дыра

Огромный подводный провал у берегов Белиза. Глубина — 124 метра, дно — сталактиты и тьма. Дыра появилась во времена ледниковья — и до сих пор зовёт дайверов как портал в доисторическое прошлое.

4. Плейя Рэйстрэк

В пустыне Долины Смерти камни оставляют за собой следы, словно ползали ночью. Ветер, лёд и тончайший баланс природы заставляют их двигаться — почти незаметно, но неизбежно.

5. Магнитный холм в Канаде

Машина на "нейтралке" сама едет вверх. Иллюзия? Да. Но пока едешь — не веришь глазам. Даже зная физику, хочется переспросить: "Это точно не магия?"

6. Бассейн Дьявола

Глубокая, тёмная заводь в Австралии с дурной славой. Более 17 жертв, легенды о духах и вода, что зовёт внутрь. Красиво, жутко — и необъяснимо.

Уточнения

Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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