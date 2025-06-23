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Он скрывает тела, тайны и призраков: 5 открытий на Эвересте, от которых мурашки

2:01
Наука

Эверест — это не просто высшая точка планеты. Это величественная и молчаливая гора, которая хранит в своих ледяных недрах больше загадок, чем кажется на первый взгляд. Альпинисты идут на неё ради славы и самопреодоления, но находят куда больше — ледяной ужас, тайны и силу природы, способную проглотить любого.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

1. Исчезнувшие перед самой вершиной

Джордж Мэллори и Сэнди Ирвин исчезли в 1924 году — всего в 30 метрах от вершины. Тело Мэллори нашли спустя 75 лет, но камера с возможным доказательством покорения вершины — пропала. Были ли они первыми, кто поднялся на Эверест, остаётся тайной.

2. Следы того, кого нет

В 1951 году альпинист Эрик Шиптон сфотографировал огромные следы в снегу на высоте почти 5 км. Йети? Неизвестный зверь? ДНК-экспертизы лишь добавили вопросов. И хотя мир скептичен, Эверест будто шепчет: "Вы ещё не всё знаете".

3. Призраки, которые не уходят

Шерпы и альпинисты описывали фигуры с протянутыми руками, голоса, шёпот — прямо в белой пустоте. Кто-то списывает это на высотные галлюцинации. А кто-то — на души тех, кто остался навсегда.

4. Морские кости на вершине мир

Да, на Эвересте находили ископаемых морских существ. Потому что миллионы лет назад это место было дном океана. Легенда превратилась в факт — природа способна на такие кульбиты, от которых кружится голова.

5. Зона Смерти: тут не прощают ошибок

Выше 8000 метров воздух слишком тонок, чтобы выживать. Каждая минута — на вес золота. И каждое тело, застывшее на тропе, напоминает: эта гора не прощает тех, кто замешкался.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн; непальск. सगरमाथा сагарма́тха) или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. \

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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