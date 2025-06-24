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Подо льдом Антарктиды скрывается мир, который может перевернуть наше представление о планете

4:03
Наука

Под бескрайними льдами Антарктиды скрыт древний геологический ландшафт, который хранит тайны нашей планеты, насчитывающие сотни миллионов лет. Гигантский горный хребет, Трансантарктические горы, протяженностью 3500 километров и с вершинами, достигающими 4500 метров, разделяет континент на две части. Этот хребет не только физическая граница, но и ключ к пониманию сложной геологической истории Земли.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Тайна, скрытая под льдом

С первых исследований Антарктиды ученых привлекали эти горы, скрытые под слоем льда. Как они образовались, и какую роль играют в нынешнем ледяном ландшафте континента? Чтобы ответить на эти вопросы, группа исследователей под руководством Тимоти Полсена из Университета Висконсин-Ошкош и с участием Джеффа Беновица из Университета Колорадо изучала геологию коренных пород подо льдом Трансантарктических гор. Эти породы рассказывают о событиях, происходивших на протяжении сотен миллионов лет.

Геологическое прошлое: циклы подъема и эрозии

Горы Трансантарктического хребта не образовались сразу. Их коренные породы свидетельствуют о многократных циклах подъема и эрозии, которые происходили на протяжении времени. Эти процессы напрямую связаны с движением тектонических плит, которые, перемещаясь, создают горы или, наоборот, разрушает их.

Используя данные о минералах, содержащихся в магматических породах, исследователи датировали фазы подъема и эрозии, которые происходили более 300 миллионов лет назад, в период интенсивного ледникового оледенения.

Влияние гор на ледяные щиты

Трансантарктические горы не просто геологическая находка — они играют важную роль в климате и экологической динамике Антарктиды. Горный хребет ограничивает распространение ледяного покрова Восточной Антарктиды в сторону Западной Антарктиды, влияя на формирование и движение льдов. Это понимание помогает ученым прогнозировать изменения ледяных щитов, что важно для глобального климата и уровня мирового океана.

Более древний, чем считалось

Недавние исследования показали, что горы в Восточной Антарктиде образовались более 500 миллионов лет назад. Несмотря на то, что этот горный хребет не был видим на поверхности, геофизические данные подтвердили его существование. Это открытие дает новое понимание тектонических процессов, которые формируют континенты на протяжении миллиардов лет.

Современные методы раскрывают древние тайны

Современные геохимические методы и термохронология позволяют изучать коренные породы подо льдом и реконструировать историю температур и движения горных пород на протяжении времени. Джефф Беновиц отмечает, что ледяные шапки скрывают геологию континента, но, изучая породы основания, мы можем понять, как развивалась топография до появления льда.

Почему это важно сегодня

Понимание геологической истории Антарктиды имеет особое значение в условиях современных климатических изменений. Горные хребты влияют на то, как лед скапливается и движется, что непосредственно затрагивает стабильность ледяных щитов. Изучение этих процессов помогает предсказать, как континент отреагирует на будущие климатические изменения, что важно для понимания будущего Земли.

Новый взгляд на Антарктиду

Антарктида — это не просто ледяная пустыня. Это динамичный континент с глубокими геологическими силами, которые оставили свой след в истории Земли. Изучая Трансантарктические горы, ученые раскрывают новые страницы прошлого, которые помогут понять не только историю нашего континента, но и будущее планеты.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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