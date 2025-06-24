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Забытые туннели, скрытые под городом: эскизы Леонардо да Винчи раскрывают древние секреты

3:27
Наука

Под замком Сфорца в Милане было сделано неожиданное открытие, соединяющее историю, гениальное искусство и высокие технологии: забытые туннели, о которых упоминал Леонардо да Винчи в своих зарисовках, были вновь обнаружены с помощью проникающего радара. Это погружение в подземный мир эпохи Возрождения открывает нам новую грань творчества великого мастера.

Подземелье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземелье

Гениальный инженер среди фресок

Все начинается в 15 веке, когда герцог Миланский Франциск Сфорца построил грандиозную крепость на месте древнего бастиона — замок Сфорца. Его двору он привлекал лучших умов того времени, в том числе Леонардо да Винчи. Мы знаем его как художника, но Леонардо также был талантливым военным инженером. В письме, адресованном герцогу Людовико Сфорца, он хвастался своими навыками в укреплениях, военной технике и, не в последнюю очередь, в проектировании подземных галерей для обороны.

От старых эскизов к 3D-модели

История этих туннелей долгое время оставалась мифом. Однако с появлением современных технологий она была воссоздана на новой ступени. Всё началось с исследования Франчески Биоло, профессора архитектуры в Политехническом университете Милана, которая с командой ученых приступила к сканированию замка с помощью наземного радара. Целью проекта было создание цифровой 3D-модели замка. Эта модель стала не просто реконструкцией, но и научным инструментом для обнаружения скрытых структур, таких как подземные туннели.

И вот результаты: радар выявил несколько забытых проходов и пустот, которые были скрыты веками. Более того, многие из этих структур идеально совпадают с эскизами Леонардо да Винчи, найденными в Codex Forster I, который хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Среди них — туннель, соединяющий замок с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие, куда герцог Людовико тайно ходил после смерти своей жены.

Леонардо да Винчи — архитектор подземелий

Многие стремятся увидеть Леонардо как прямого создателя этих подземных сооружений. Ведь он нарисовал их планы и был знаком с военными технологиями того времени. Однако исследователи осторожны в своих выводах. Как поясняет Франческа Биоло, хотя Леонардо мог вдохновить проект или даже разработать его, достоверных доказательств его участия в строительстве этих туннелей пока нет.

Технологии раскрывают забытые страницы истории

Проект, реализованный Миланским политехническим университетом, наглядно показывает, как современные технологии могут помочь в изучении исторического наследия. Наземный радар позволяет "видеть" через камни без повреждения конструкций, а 3D-модель дает возможность исследовать объект не только ученым, но и широкой аудитории. Это цифровое картографирование открывает доступ к ранее невидимым частям замка, обогатит исследования и позволит сохранить памятник в его целостности.

Для тех, кто всегда мечтал найти скрытые тайны подземелий, это открытие — живое доказательство того, что история может быть буквально под нашими ногами, ожидая своего раскрытия.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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