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Морской апокалипсис на горизонте: как исчезающий свет в океанах ставит под угрозу жизнь на Земле

3:24
Наука

Представьте, что океанские глубины становятся все более мрачными, и свет из солнечных лучей не может проникнуть так глубоко, как прежде. Это уже не фантастика, а реальность. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Global Change Biology, свидетельствует, что за последние 20 лет более 21% поверхности океана значительно потемнело, что затруднило доступ солнечного света к морской жизни и пагубно сказалось на экосистемах.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Что такое фотозона и почему она так важна

Фотозона — это слой воды, в который свет еще проникает в достаточной степени, поддерживая жизнь в океане. Здесь происходит фотосинтез, процветает планктон, а также поддерживается жизнь многих морских существ. Потемнение вод означает уменьшение этой зоны, что ведет к сокращению среды обитания морских животных.

Когда фотозона становится мельче, животным, зависящим от света, приходится подниматься к поверхности, что увеличивает конкуренцию за пищу и ресурсы.

Как ученые измерили изменения

Группа ученых из Плимутского университета использовала спутниковые данные НАСА и сложные модели для оценки изменений освещенности на поверхности океана. В результате их работы было установлено, что около 9% мирового океана потеряли глубину более 50 метров, а 2,6% — более 100 метров. Особенно заметные изменения произошли в таких районах, как Балтийское море и Арктика.

Причины потемнения

Не существует одной причины этого явления. В прибрежных зонах повышение сельскохозяйственных стоков способствует росту водорослей, которые поглощают больше света. В открытых водах на изменения также влияют колебания температуры и изменение планктонных сообществ.

Почему это представляет угрозу

Сокращение фотозоны ведет к уменьшению доступных для жизни территорий. Это сказывается на экосистемах, нарушая пищевые цепочки. Доктор Томас Дэвис, один из авторов исследования, предупреждает, что это может привести к потрясениям в морской жизни, что в свою очередь затруднит рыболовство, которое зависит от этих экосистем.

Потемнение и светление

Исследование также показало, что некоторые части океанов стали светлее за последние 20 лет. Это может быть связано с изменениями в морских течениях или снижением загрязнения.

Какие последствия ожидают нас в будущем

Если нынешние тенденции продолжатся, мы можем столкнуться с серьезными изменениями в морских экосистемах, что повлияет на рыболовство, биоразнообразие и борьбу с изменением климата. Это подчеркивает важность понимания воздействия человеческой деятельности на океаны и необходимости защищать жизненно важные фотозоны.

Тревожный сигнал для планеты

Океан — это динамичная система, и свет в нем играет важную роль. Массовое потемнение последних лет свидетельствует о растущем давлении на нашу морскую планету. Понимание этого явления и принятие мер по его устранению критически важны для защиты морской жизни и, в конечном итоге, для нашего выживания.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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