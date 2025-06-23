Внутренний океан Земли: вода, скрытая на глубине 660 км, в три раза больше океанов на поверхности

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Жюль Верн, написавший в "Путешествии к центру Земли" о скрытых мирах под ногтями человечества, предсказал загадку, которую современные учёные наконец начали разгадать. В своём произведении писатель представил гигантское внутреннее море, скрывающееся в самых глубоких слоях Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Реальность оказалась не такой буквальной, но не менее захватывающей. На сотнях километров ниже поверхности Земли учёные нашли воды в три раза больше, чем в океанах. Однако, это не жидкость, а нечто совсем другое, и перемещаться по ней невозможно.

Как это было обнаружено

Геологи долго ломали головы, пытаясь понять, почему Земля так богата водой на своей поверхности. Ученые были уверены, что значительное количество воды на планете не может быть просто результатом поверхностных источников, таких как океаны и реки.

Одна из гипотез заключалась в существовании так называемого "глубокого водного цикла" — системы, которая медленно высвобождает воду из глубин планеты, пополняя поверхность. Вода, по их предположению, могла накапливаться в нижних слоях Земли в течение миллионов лет и высвобождаться в определённые моменты через вулканическую активность.

Подтверждение этой гипотезы пришло в 2014 году, когда исследователи, возглавляемые геофизиком Стивом Якобсеном и сейсмологом Брэндоном Шмандтом использовали сеть сейсмометров USArray, чтобы изучить землетрясения и нанести на карту внутреннюю структуру планеты. На глубине 660 километров они обнаружили нечто удивительное.

Подземная губка

Используя данные сейсмографов, ученые выяснили, что на этих глубинах существуют минералы, которые действуют как губки для воды. Среди таких минералов был найден рингвудит, минерал темно-синего цвета, который может поглощать и удерживать огромное количество воды. Но это не вода в привычном виде — ни в виде жидкости, ни в виде льда или пара. Она входит в структуру минерала, где находится под невероятно высоким давлением и температурой, превышающими 1100 °C.

Сам минерал рингвудит при определённых условиях в мантии Земли может поглощать воду, а затем, когда он перемещается на более глубокие слои, высвобождать её. Этот процесс происходит при невероятном давлении, которое буквально выталкивает воду наружу, и это становится причиной частичного таяния окружающей породы. Исследования подтвердили, что эта магма, высвобожденная из глубоких слоёв Земли, имеет очень высокое содержание воды.

Сколько воды скрыто в Земле

Сколько воды скрывается в недрах Земли? Расчёты, сделанные учеными, по-настоящему ошеломляют. Если хотя бы 1% массы минералов в этой переходной зоне состоит из воды, то её общий объём будет в три раза больше, чем всех океанов Земли. То есть в недрах планеты скрывается гигантское количество воды — воды, которая скрыта глубоко в мантии, и которая не доступна нам для исследования, так как она находится в иной, нестандартной форме.

Теория о существовании гигантских водных резервуаров внутри Земли кардинально меняет наше понимание внутренней структуры планеты. Исследования показывают, что вода, накопленная в глубинах, может быть частью давно забытых циклов, которые также играют важную роль в геологических процессах, таких как вулканизм и землетрясения.

Доказательства в алмазах

Хотя сейсмические исследования 2014 года убедительно подтвердили гипотезу о наличии воды в недрах Земли, учёным всё равно не хватало прямых физически доказанных образцов воды. И вот в 2022 году они получили столь нужные доказательства — в алмазах, добытых в Ботсване. Алмазы, образующиеся при экстремальных давлениях и температурах на больших глубинах, часто содержат фрагменты окружающих минералов. Эти включения могут сохраняться в алмазах, пока они не окажутся на поверхности Земли.

Исследуя такие алмазы, группа учёных, возглавляемая геммологом Тингтингом ГУ, обнаружила включения минерала рингвудита, который оказался в контакте с водными минералами. Это стало бесспорным доказательством того, что в подземных недрах Земли действительно содержится вода. Более того, этот процесс подтверждает, что вода не существует в виде небольших локализованных водоемов, а представляет собой гигантское водное месторождение.

Гидратированный подземный мир

Необычное открытие не только подтверждает существование воды в глубинах Земли, но и расширяет наши знания о внутреннем водном цикле планеты. Вода просачивается в мантии через субдукцию тектонических плит, накапливается в минералах, таких как рингвудит, и затем, благодаря вулканической активности, может возвращаться на поверхность, образуя воду в атмосфере. Этот "глубоководный цикл" оказывает влияние на вулканизм, землетрясения и, возможно, даже на изменение климата.

Что это открытие даёт нам? Оно открывает новый взгляд на то, как Земля управляет своими водными ресурсами и как эти процессы влияют на геологические катастрофы, такие как землетрясения и извержения вулканов. Кроме того, оно позволяет более точно моделировать процессы, происходящие в недрах нашей планеты, а также даёт новые предположения о происхождении воды на Земле и других планетах.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

