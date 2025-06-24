Неожиданная причина, по которой кошки меняются — вы об этом не догадывались

Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка словно отражает ваше настроение? Если вы часто переживаете, злитесь или испытываете тревогу — вполне возможно, ваш питомец чувствует то же самое. Исследование, проведённое специалистами из Университета Линкольна, доказывает: кошки перенимают поведение своих хозяев.
В исследовании приняли участие 3,3 тысячи владельцев кошек. Учёные изучали черты характера людей и их влияние на поведение питомцев. Самый яркий вывод: чем более тревожен и нервозен хозяин, тем больше поведенческих проблем у кошки.
Если человек склонен к тревожности и агрессии, его кошка чаще демонстрирует такие же черты. Она может быть пугливой, раздражительной и даже агрессивной. Более того, такие питомцы склонны к лишнему весу. Спокойные и уравновешенные владельцы, напротив, чаще живут рядом с такими же уравновешенными и активными кошками.
"Мы наблюдали чёткую связь между характером владельца и тем, как чувствует и ведёт себя его питомец", — отметили авторы исследования.
Ранее учёные уже предполагали подобную связь между поведением человека и собакой. Но теперь становится ясно: даже независимые кошки тонко реагируют на эмоциональный фон в доме. И, по всей видимости, адаптируются под него.
Если у вашей кошки вдруг начались странности — стала прятаться, теряет аппетит или проявляет агрессию — стоит начать не с похода к ветеринару, а с анализа собственного поведения. Возможно, вы тоже не в лучшей форме.
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