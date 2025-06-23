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NASA раскрывает тайну: вот последствия крушения японского лунного модуля

1:04
Наука

Космический аппарат NASA, находящийся в окрестностях Луны, сфотографировал место крушения лунного посадочного модуля японской компании.

спутник
Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спутник

Изображения были опубликованы NASA в пятницу, через две недели после того, как посадочный модуль врезался в Луну.

На фотографиях видно темное пятно, где разбился посадочный модуль под названием "Resilience" и его мини-ровер, упавшие в район Mare Frigoris или Море Холода — вулканической области в далеком северном регионе Луны. Вокруг этой зоны слабо виден гало, образованный лунной пылью, поднятой при ударе.

Сцену захватил на камеру лунный орбитальный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter на прошлой неделе.

Это стало вторым неудачным случаем для компании ispace за два года. Представители компании планируют провести пресс-конференцию на следующей неделе, чтобы объяснить, что привело к краху последней миссии, запущенной с мыса Канаверал в январе, передает apnews.

Уточнения

Миссия — общее название военной или исследовательской операции в западной культуре.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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