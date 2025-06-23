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Зачем клопы следуют за человеческими поселениями: связь, которая удивляет

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Наука

Ученые обнаружили связь между ростом цивилизаций и увеличением численности клопов.

Клоп-вонючка
Фото: commons.wikimedia.org by Amada44, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клоп-вонючка

Хотя они не переносят болезни, их укусы вызывают зуд, аллергию и проблемы со сном и психикой.

Согласно исследованию, клопы стали первыми городскими паразитами: их численность резко выросла около 8 000 лет назад с началом формирования крупных поселений. Люди приносили клопов с собой, и те распространились по миру.

Хотя сами клопы не опасны, их распространение усугубляется изменением климата: тепло и влажность ускоряют их размножение, а исчезновение естественных врагов лишь способствует росту популяции. При этом борьба с ними часто требует использования вредных для природы пестицидов.

На фоне этого другие насекомые, такие как комары и клещи более опасны, так как распространяют опасные болезни, передает thecooldown.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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