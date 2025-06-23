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Загадка бабочек-богонгов: как они находят дорогу на 1000 км

0:57
Наука

Австралийские бабочки-богонги совершают ежегодную ночную миграцию на 1000 км, используя для навигации звезды, ранее это умели только птицы и люди.

Две бабочки
Фото: pixnio.com by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Две бабочки

Весной миллионы мотыльков летят в прохладные пещеры Австралийских Альп, чтобы переждать лето, а осенью возвращаются, чтобы спариться и умереть.

Ученые выяснили, что бабочки ориентируются по звездам и магнитному полю Земли. В лаборатории с проекцией ночного неба мотыльки точно летели в нужном направлении, даже без магнитных ориентиров. Это первое доказательство использования звездной навигации у беспозвоночных.

Удивительно и то, что бабочки делают этот путь один раз в жизни, без обучения от родителей — навигация у них врожденная. Вид находится под угрозой исчезновения, и исследование может помочь его сохранить, передает edition. cnn.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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