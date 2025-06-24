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Рак больше не сможет прятаться: иммунные клетки теперь видят всё

1:55
Наука

Можно ли превратить иммунные клетки человека в точечное оружие против рака? Исследователи из Йеля уверены: да, и у них уже есть технология, которая меняет правила игры.

CSIRO Science сфотографировала 1521 iPS-клетку в лаборатории
Фото: commons.wikimedia.org by ,, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
CSIRO Science сфотографировала 1521 iPS-клетку в лаборатории

"Живые лекарства" против болезней

Современные методы лечения всё чаще делают ставку на генетически модифицированные иммунные клетки — как, например, в терапии CAR-T. Эта технология нацелена на перепрограммирование Т-клеток, "солдат" иммунной системы, чтобы они распознавали и уничтожали раковые клетки. Но до недавнего времени инженерия таких клеток оставалась громоздкой и неэффективной.

Перезапуск технологии: что изменилось

Команда учёных под руководством доцента Сиди Чена из Йельского университета разработала новый, модульный подход к модификации Т-клеток. Их метод позволяет одновременно встраивать сразу несколько генетических изменений — и делает это точечно, в нужных участках генома.

Суть подхода: исследователи применили специальный белок, который может делать "надрезы" в нескольких местах ДНК, а также вирусный вектор для доставки нужных генов точно в цель.

Многозадачность против хитрости рака

"Рак умеет адаптироваться и избегать атаки, меняя маркеры, на которые мы настраиваем Т-клетки. Поэтому нам нужно создавать такие клетки, которые будут реагировать сразу на несколько мишеней", — говорит Чен.

Именно это и позволяет их технология: она делает возможным создание сложных CAR-T клеток, способных бороться с разными типами опухолей одновременно.

Что дальше

Учёные уверены: их метод поможет не только сделать лечение точнее, но и снизить его токсичность. Более того, дальнейшие исследования откроют гены, усиливающие размножение Т-клеток, их стойкость и эффективность в борьбе с раком.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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