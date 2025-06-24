Спасают клетки мозга и тормозят старение: что за препараты делают из трав

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если природа уже дала нам ключи к защите мозга — нужно лишь научиться ими пользоваться? В Институте физиологии имени И. П. Павлова идут разработки нейропротекторов, способных восстанавливать работу нейронов, защищать мозг от разрушения и даже предотвращать старение клеток. Всё это — не из фантастического романа, а из свежих лабораторных разработок.

Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Одиночный нейрон человека

Что такое нейропротекторы и как они работают

Нейропротекторы — это вещества, задача которых — спасти клетки мозга от разрушения, продлить их жизнь и улучшить связь между ними. Речь идёт о восстановлении нормальной передачи сигналов, возвращении ясности мышления, улучшении настроения и снижении головной боли.

"Мы подбираем вещества, которые помогают мозгу справляться с патологическими процессами, — объясняет биолог Олег Ветровой. — Цель — воздействовать на энергетический обмен нейронов и снизить уровень окислительного стресса".

Растения против нейродегенерации

Уникальность новых разработок — в натуральной основе. Учёные вместе с фармакологами начали проект по созданию нейропротекторов из восьми видов растений, богатых полифенолами и танинами. Эти соединения воздействуют на конкретные мишени в клетках мозга, снижая разрушительное действие свободных радикалов.

От экспериментов — к результатам

Создание препарата требует точности: сначала растительные экстракты очищаются и разбиваются на компоненты. Далее проводится проверка токсичности на клетках животных. Выявляется безопасная дозировка, а затем — её полезность.

"Важно понимать: слишком активная защита клеток может обернуться обратным эффектом — спровоцировать неконтролируемое деление и привести к онкологии", — подчёркивает Ветровой.

Антиоксиданты: не всё так однозначно

Несмотря на популярность зелёного чая и апельсинов как источников антиоксидантов, использовать их надо с умом. Активные формы кислорода — не только "зло", они важны для иммунитета и передачи сигналов внутри организма.

"Если пить антиоксиданты без повода, можно нарушить работу внутренних систем", — предупреждает учёный. — Их рационально использовать, например, после инсульта, когда уровень свободных радикалов зашкаливает.

А что насчёт БАДов

Добавки могут быть полезны — но только при реальном дефиците веществ. Например, у петербуржцев часто не хватает витамина D из-за климата. Его нехватка ухудшает когнитивные функции, что подтвердили исследования на животных. А вот приём витамина помог сохранить их умственные способности.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

