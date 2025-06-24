Вы бы не стали их трогать — а скоро будете есть: как микробы становятся главным трендом еды

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В поисках альтернатив животному белку человечество успело обратить внимание на водоросли, дрожжи и даже клетки животных. Но что если решением может стать нечто куда более необычное — микробы, живущие в кипящих источниках Йеллоустоуна?

Фото: https://commons.wikimedia.org by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Йеллоустон

Стартап из Чикаго, Sustainable Bioproducts, делает ставку именно на такие организмы. Эти микроскопические жители экстремальных условий способны выживать и развиваться при минимуме ресурсов. И именно в этом команда увидела путь к новому поколению продуктов питания.

Секрет супербелка

"Мы отправились в одно из самых суровых мест на планете, где природа научилась использовать ресурсы максимально эффективно. Это вдохновило нас на создание белка, который мягче, эффективнее и питательнее традиционного", — делится основатель компании Томас Джонас.

Разработка основывается на технологии ферментации: микробы "кормят" крахмалом, глицерином или другими привычными пищевыми компонентами.

В результате получается вещество с нейтральным вкусом, богатое аминокислотами и легко адаптируемое для различных блюд. Его можно добавить в растительный бургер или, например, в йогурт — фантазия не ограничена.

Что дальше

На реализацию проекта уже привлечены инвестиции в размере $33 млн. Среди инвесторов — фонды, поддерживаемые Биллом Гейтсом, Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном. Планируется строительство собственного завода и запуск тестовых продуктов.

Но не стоит ждать этого белка на полках магазинов уже завтра. По прогнозам, коммерческий выпуск может начаться не раньше чем через два года. Тем не менее, это может стать настоящим прорывом — не только для веганов, но и для всей продовольственной индустрии.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

