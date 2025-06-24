Стратосфера под контролем: новый метод борьбы с изменением климата

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные предлагают необычное решение климатического кризиса: распылять в атмосфере диоксид серы. На первый взгляд звучит опасно, но расчёты показывают обратное — идея может оказаться спасительной.

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Что предложили исследователи

Команда из Университетского колледжа Лондона смоделировала влияние так называемой солнечной геоинженерии: в стратосферу добавляются аэрозоли, которые отражают часть солнечного света. Даже самый грубый сценарий применения этой технологии, по данным новой модели, способен снизить климатические угрозы без ухудшения ситуации в отдельных регионах.

Эффект от частичного охлаждения

Учёные не стремились к полному "отключению" глобального потепления. Вместо этого они рассмотрели эффект от снижения температуры всего на 50%. Результат оказался впечатляющим: почти во всех регионах планеты удалось бы смягчить климатические угрозы, а усугубление последствий проявилось бы лишь на 1,3% поверхности суши.

"Если компенсировать потепление только наполовину, геоинженерия может облегчить климатические изменения, усугубив последствия лишь на 1,3% площади суши", — подчёркивает профессор Питер Ирвин.

Не обойдётся без последствий

Ранее существовали опасения, что такие вмешательства могут ослабить муссоны и вызвать засухи. Однако новая модель показывает иное: там, где потепление "усугублялось", доступность воды… увеличивалась. Авторы предполагают, что угрозы аридизации были переоценены.

"Наши результаты показывают, что при использовании в правильной дозе и вместе с сокращением выбросов парниковых газов геоинженерия стратосферного аэрозоля может быть полезна", — говорит Ирвин.

Это не волшебное решение

Учёные подчёркивают: этот метод не отменяет необходимости бороться с главной причиной потепления — выбросами парниковых газов. Аэрозольная геоинженерия — лишь часть комплексного подхода.

Важность реалистичного моделирования

В отличие от предыдущих работ, где использовались абстрактные сценарии вроде "включения и выключения Солнца", эта модель учитывает химические реакции, широты выбросов и экстремальные климатические параметры: осадки, температуру и наличие воды. Это делает выводы особенно ценными.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

