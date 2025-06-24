Микрозубы раскрыли тайну реки мелового периода — находка удивила всех

Крошечные зубы, каждый размером с песчинку, найдены в Южной Дакоте, буквально под костями тираннозавра Рекса. Это не просто находка — это открытие нового вида древних акул.
Палеонтологи определили, что обнаруженные зубы принадлежали пресноводной акуле Galagadon nordquistae, жившей около 67 миллионов лет назад. Это был крошечный хищник длиной до 45 сантиметров — далёкий родственник современных ковровых акул.
"Меня поражает, что мы можем найти микроскопические акульи зубы прямо под костями самого крупного хищника всех времён. Эти зубы размером с песчинку. Без микроскопа вы бы просто выбросили их", — удивляется доктор Терри Гейтс.
Место, где сегодня расположена Южная Дакота, в меловом периоде было покрыто густыми лесами и извилистыми реками. Именно в этих водоёмах и обитала Galagadon nordquistae. Хотя её скелет не сохранился — хрящи не окаменевают так же хорошо, как кости — зубы позволили учёным восстановить часть её истории.
"Эта акула жила в то же время, что и Сью — знаменитый тираннозавр, — говорит доктор Пит Маковицки. — Это часть того же доисторического мира".
Зубы Galagadon не предназначались для борьбы с гигантами вроде трицератопсов. Её добычей становились мелкие рыбы, улитки и раки. Она занимала свою нишу в экосистеме — незаметную, но важную.
"Когда речь заходит об окаменелостях, большинство людей думают об огромных костях динозавров, — говорит Карен Нордквист, волонтёр Филдовского музея. — Но кости маленьких животных тоже многое рассказывают о той эпохе".
Изучая и такие мелкие находки, учёные восстанавливают более полную картину древнего мира. Каждый вид, даже самый незаметный, вносит вклад в баланс экосистемы. Это позволяет понять, как менялся мир в момент массового вымирания.
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