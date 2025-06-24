Микрозубы раскрыли тайну реки мелового периода — находка удивила всех

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Крошечные зубы, каждый размером с песчинку, найдены в Южной Дакоте, буквально под костями тираннозавра Рекса. Это не просто находка — это открытие нового вида древних акул.

Фото: Wikimedia Commons by Couch, Jonathan (1877) History of the Fishes of the British Islands is licensed under Freshwater and Marine Image Bank акула

Кто такая Galagadon nordquistae

Палеонтологи определили, что обнаруженные зубы принадлежали пресноводной акуле Galagadon nordquistae, жившей около 67 миллионов лет назад. Это был крошечный хищник длиной до 45 сантиметров — далёкий родственник современных ковровых акул.

"Меня поражает, что мы можем найти микроскопические акульи зубы прямо под костями самого крупного хищника всех времён. Эти зубы размером с песчинку. Без микроскопа вы бы просто выбросили их", — удивляется доктор Терри Гейтс.

Где плавала древняя акула

Место, где сегодня расположена Южная Дакота, в меловом периоде было покрыто густыми лесами и извилистыми реками. Именно в этих водоёмах и обитала Galagadon nordquistae. Хотя её скелет не сохранился — хрящи не окаменевают так же хорошо, как кости — зубы позволили учёным восстановить часть её истории.

"Эта акула жила в то же время, что и Сью — знаменитый тираннозавр, — говорит доктор Пит Маковицки. — Это часть того же доисторического мира".

Чем питалась мини-акула

Зубы Galagadon не предназначались для борьбы с гигантами вроде трицератопсов. Её добычей становились мелкие рыбы, улитки и раки. Она занимала свою нишу в экосистеме — незаметную, но важную.

Почему важны такие находки

"Когда речь заходит об окаменелостях, большинство людей думают об огромных костях динозавров, — говорит Карен Нордквист, волонтёр Филдовского музея. — Но кости маленьких животных тоже многое рассказывают о той эпохе".

Изучая и такие мелкие находки, учёные восстанавливают более полную картину древнего мира. Каждый вид, даже самый незаметный, вносит вклад в баланс экосистемы. Это позволяет понять, как менялся мир в момент массового вымирания.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

