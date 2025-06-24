Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ужасный хищник, правивший Древним Египтом, исчез таинственным образом — вот что скрывают окаменелости
Помидоры с трещинами — это не приговор: как предотвратить растрескивание и собрать идеальный урожай
Выглядит модно, а жить неудобно: пять ошибок, которые портят даже дорогой интерьер
Невидимая угроза: как переопределение ПФАС может ударить по экологии и здоровью
Права под угрозой — не перепутайте полосу: особенности движения спецтехники на дорогах
Стул как оружие: дикая ссора туристов в отеле на Ибице шокировала отдыхающих
Как скрыть целлюлит и выглядеть потрясающе в любой одежде: 8 секретов, которые работают
Олимпиада под вопросом: вот почему Халибёртон не дотянул до титула
Тайна новой эры: Тейлор Свифт для своих фанатов грандиозный сюрприз

Микрозубы раскрыли тайну реки мелового периода — находка удивила всех

2:15
Наука

Крошечные зубы, каждый размером с песчинку, найдены в Южной Дакоте, буквально под костями тираннозавра Рекса. Это не просто находка — это открытие нового вида древних акул.

акула
Фото: Wikimedia Commons by Couch, Jonathan (1877) History of the Fishes of the British Islands is licensed under Freshwater and Marine Image Bank
акула

Кто такая Galagadon nordquistae

Палеонтологи определили, что обнаруженные зубы принадлежали пресноводной акуле Galagadon nordquistae, жившей около 67 миллионов лет назад. Это был крошечный хищник длиной до 45 сантиметров — далёкий родственник современных ковровых акул.

"Меня поражает, что мы можем найти микроскопические акульи зубы прямо под костями самого крупного хищника всех времён. Эти зубы размером с песчинку. Без микроскопа вы бы просто выбросили их", — удивляется доктор Терри Гейтс.

Где плавала древняя акула

Место, где сегодня расположена Южная Дакота, в меловом периоде было покрыто густыми лесами и извилистыми реками. Именно в этих водоёмах и обитала Galagadon nordquistae. Хотя её скелет не сохранился — хрящи не окаменевают так же хорошо, как кости — зубы позволили учёным восстановить часть её истории.

"Эта акула жила в то же время, что и Сью — знаменитый тираннозавр, — говорит доктор Пит Маковицки. — Это часть того же доисторического мира".

Чем питалась мини-акула

Зубы Galagadon не предназначались для борьбы с гигантами вроде трицератопсов. Её добычей становились мелкие рыбы, улитки и раки. Она занимала свою нишу в экосистеме — незаметную, но важную.

Почему важны такие находки

"Когда речь заходит об окаменелостях, большинство людей думают об огромных костях динозавров, — говорит Карен Нордквист, волонтёр Филдовского музея. — Но кости маленьких животных тоже многое рассказывают о той эпохе".

Изучая и такие мелкие находки, учёные восстанавливают более полную картину древнего мира. Каждый вид, даже самый незаметный, вносит вклад в баланс экосистемы. Это позволяет понять, как менялся мир в момент массового вымирания.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Последние материалы
Как скрыть целлюлит и выглядеть потрясающе в любой одежде: 8 секретов, которые работают
В ведущих вузах значительно выросла стоимость обучения. Как это объясняют
Олимпиада под вопросом: вот почему Халибёртон не дотянул до титула
Тайна новой эры: Тейлор Свифт для своих фанатов грандиозный сюрприз
Будет хлеб — будет и экспорт: посевы пшеницы вырастут до рекордных масштабов
Секреты благотворительности: Чулпан Хаматова честно рассказала о поддержке Украины
Больше похоже на стройку, чем на святыню: как выглядит разочарование в 4600 лет
Те, кто избегает горького, могут быть в группе риска — и дело в генах
Ложка стоит, аромат сводит с ума: сварите густой суп, как в деревне у бабушки
Chery представила Omoda 9: гибрид с впечатляющей автономией — комфорта выше крыши, пробег за гранью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.