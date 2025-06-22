Обсерватория Веры Рубин: как женщины науки ведут к новым открытиям

В январе на конференции Американского астрономического общества прошла панельная дискуссия о том, как обсерватория Веры Рубин изменит изучение темной материи, темной энергии и самых слабых объектов во Вселенной.
Все шесть участников панели — женщины, занимающие руководящие посты в проекте.
Это символично: наследие Веры Рубин не только в её научном вкладе, но и в том, как она проложила путь для женщин в науке.
"Вселенная принадлежит всем", — отметила Сандрин Томас, заместитель директора по строительству обсерватории.
Скоро телескоп начнет самое масштабное и глубокое исследование южного неба. Но проект стартует в условиях сокращения финансирования науки в США, отмены исследований и сворачивания программ по разнообразию и инклюзии (DEI).
Астрономы обеспокоены будущим обсерватории, финансируемой Министерством энергетики США и Национальным научным фондом, передает nytimes.
Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.
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