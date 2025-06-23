Планета на пороге критического потепления: какие последствия нас ожидают

Последний отчёт предупреждает, что рекордные выбросы углекислого газа могут привести к исчерпанию углеродного бюджета Земли всего за три года, что оставляет планету на грани превышения критического порога потепления в 1,5°C.
Потепление на 2°C — это уже опасный порог, который ведёт к необратимым климатическим последствиям, таким как разрушительные засухи, экстремальная жара и таяние ледников.
Согласно Парижскому соглашению 2015 года, почти 200 стран обязались не допустить глобального потепления выше 1,5°C и удержать его ниже 2°C. Однако, новые данные ставят под угрозу выполнение этих целей.
В исследовании, проведённом более чем 60 учеными, выясняется, что на планете остаётся всего 143 миллиарда тонн углекислого газа, чтобы не превысить предел в 1,5°C.
В то же время, глобальные выбросы составляют более 46 миллиардов тонн в год, что означает, что углеродный бюджет может быть исчерпан уже через три года.
"Окно для того, чтобы остаться в пределах 1,5°C, быстро закрывается", — предупреждает соавтор исследования, Джори Рогель.
Температура на Земле уже на 1,24°C выше, чем в доиндустриальную эпоху, и потепление продолжается с ускорением. Средний уровень глобальной температуры увеличивается на 0,27°C за каждое десятилетие, что в два раза быстрее, чем в 1970-х и 1980-х годах.
Это приводит к тому, что океаны поглощают тепло в два раза быстрее, чем в 1990-х годах, что нарушает морские экосистемы и ускоряет таяние льдов.
"Средний уровень моря поднялся на 228 мм с 1900 года, что имеет серьёзные последствия для прибрежных районов", — заявляет соавтор исследования, Эми Слэнген.
Предыдущие исследования показали, что изменение климата уже воздействует на сельское хозяйство и водные ресурсы.
Например, урожайность ключевых сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и пшеница, может снизиться на 40% в США, Китае и России к концу века. В 2022 году 30% земной поверхности подверглось сильной или умеренной засухе.
Тем не менее, доклад также сообщает, что выбросы углекислого газа могут достичь пика в этом десятилетии, и с этого момента должны начать снижаться.
Важнейшие шаги для этого включают переход на экологически чистые источники энергии, такие как ветер и солнце.
"Мы должны быстро сократить выбросы, чтобы достичь целей Парижского соглашения", — подчёркивает Рогель.
Эмиссионный бюджет СО2 — допустимая суммарная антропогенная эмиссия углекислого газа за установленный период времени, определяемая исходя из целевого уровня глобального потепления в конце периода.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.