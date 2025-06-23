Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

С искусственным интеллектом на горизонте, многие страны начинают осознавать, как важно подготовить свои трудовые ресурсы к будущим изменениям на рынке труда. Недавнее исследование Университета Джорджии показывает, как различные страны разрабатывают свои национальные стратегии в области ИИ и обучения рабочей силы.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Ожидается, что в ближайшие десятилетия многие профессии исчезнут, но взамен появятся новые, требующие знаний в области искусственного интеллекта. Однако, как показали результаты исследования, лишь немногие страны делают ставку на развитие таких ключевых человеческих качеств, как креативность и коммуникабельность — качеств, которые ИИ не может заменить.

ИИ и будущее рабочих мест

Как сообщает исследование, почти половина всех существующих рабочих мест может исчезнуть в ближайшие 20 лет из-за роста технологий и искусственного интеллекта.

Однако прогнозы также говорят, что 65% нынешних школьников будут работать по профессиям, которых сейчас ещё не существует, и большинство из этих профессий потребует продвинутых знаний в области ИИ.

"Человеческие навыки, такие как креативность, сотрудничество и коммуникация, не могут быть заменены искусственным интеллектом", — подчеркивает автор исследования, Лехонг Ши.

Как страны готовят своих граждан?

Ученые проанализировали стратегии 50 стран по подготовке рабочих кадров к эре ИИ. Для этого использовались шесть показателей, включая цели планов, способы их реализации и способы оценки успеха.

Оказалось, что лишь 13 стран из всех рассмотренных уделяют приоритетное внимание обучению ИИ. Среди этих стран большинство находятся в Европе, а также Мексика и Австралия. Эти государства выделяются наличием ресурсов для непрерывного образования и культуры подготовки кадров.

Соединенные Штаты оказались в группе стран, где обучение ИИ имеет средний приоритет. Хотя в стране разработаны определённые планы по обучению и подготовке кадров, они, по мнению исследователей, требуют более детализированного подхода.

Почему обучение ИИ критически важно

Лехонг Ши также отмечает, что подготовка сотрудников к работе с ИИ является важнейшей задачей для всех стран.

В будущем конкуренция будет зависеть от того, насколько хорошо страны смогут интегрировать технологии в свою трудовую силу.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук.

