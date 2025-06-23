Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова удивила всех, встретившись с Давой на концерте Билана — вот что она сделала
Цветок загибается — а вы даже не подозреваете, что спасение лежит в коробке от спичек
Google строит технологии будущего, а природа роет норы на их крыше
Футболка против комаров: неожиданный лайфхак, о котором вы не знали
Планета на пороге критического потепления: какие последствия нас ожидают
Мариуполь станет ключевым транспортным узлом: аэропорт, порт и не только
Этот аттракцион Парижского Диснейленда возвращается с новыми улучшениями
Тренировки в 5:30 и куриная грудка: раскрыт секрет похудения 62-летнего Рэйфа Файнса
Парео в городе: 8 стильных образов, доказывающих, что это больше не только для пляжа

Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам

2:39
Наука

С искусственным интеллектом на горизонте, многие страны начинают осознавать, как важно подготовить свои трудовые ресурсы к будущим изменениям на рынке труда. Недавнее исследование Университета Джорджии показывает, как различные страны разрабатывают свои национальные стратегии в области ИИ и обучения рабочей силы.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Ожидается, что в ближайшие десятилетия многие профессии исчезнут, но взамен появятся новые, требующие знаний в области искусственного интеллекта. Однако, как показали результаты исследования, лишь немногие страны делают ставку на развитие таких ключевых человеческих качеств, как креативность и коммуникабельность — качеств, которые ИИ не может заменить.

ИИ и будущее рабочих мест

Как сообщает исследование, почти половина всех существующих рабочих мест может исчезнуть в ближайшие 20 лет из-за роста технологий и искусственного интеллекта.

Однако прогнозы также говорят, что 65% нынешних школьников будут работать по профессиям, которых сейчас ещё не существует, и большинство из этих профессий потребует продвинутых знаний в области ИИ.

"Человеческие навыки, такие как креативность, сотрудничество и коммуникация, не могут быть заменены искусственным интеллектом", — подчеркивает автор исследования, Лехонг Ши.

Как страны готовят своих граждан?

Ученые проанализировали стратегии 50 стран по подготовке рабочих кадров к эре ИИ. Для этого использовались шесть показателей, включая цели планов, способы их реализации и способы оценки успеха.

Оказалось, что лишь 13 стран из всех рассмотренных уделяют приоритетное внимание обучению ИИ. Среди этих стран большинство находятся в Европе, а также Мексика и Австралия. Эти государства выделяются наличием ресурсов для непрерывного образования и культуры подготовки кадров.

Соединенные Штаты оказались в группе стран, где обучение ИИ имеет средний приоритет. Хотя в стране разработаны определённые планы по обучению и подготовке кадров, они, по мнению исследователей, требуют более детализированного подхода.

Почему обучение ИИ критически важно

Лехонг Ши также отмечает, что подготовка сотрудников к работе с ИИ является важнейшей задачей для всех стран.

В будущем конкуренция будет зависеть от того, насколько хорошо страны смогут интегрировать технологии в свою трудовую силу.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Как варить яйца: 4 метода, каждый из которых даст вам идеальный завтрак
Завтрак вместо обеда: новые споры вокруг сервиса British Airways
Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом
Эксперты предупреждают: цены на вторичные квартиры скоро изменятся
Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам
Скрытая цена любимого кофе: как напиток влияет на лимфоток, кожу и общее самочувствие
Этот простой ритуал помогает коже отдыхать лучше, чем дорогие маски
Автогиганты отзывают свои машины: главные причины, которые могут стоить вам жизни
Убедитесь сами! Эти берпи сжигают жир и занимают всего 10 минут в день
Кто виноват в смене цвета гортензии: природа или продавец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.