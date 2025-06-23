Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам

С искусственным интеллектом на горизонте, многие страны начинают осознавать, как важно подготовить свои трудовые ресурсы к будущим изменениям на рынке труда. Недавнее исследование Университета Джорджии показывает, как различные страны разрабатывают свои национальные стратегии в области ИИ и обучения рабочей силы.
Ожидается, что в ближайшие десятилетия многие профессии исчезнут, но взамен появятся новые, требующие знаний в области искусственного интеллекта. Однако, как показали результаты исследования, лишь немногие страны делают ставку на развитие таких ключевых человеческих качеств, как креативность и коммуникабельность — качеств, которые ИИ не может заменить.
Как сообщает исследование, почти половина всех существующих рабочих мест может исчезнуть в ближайшие 20 лет из-за роста технологий и искусственного интеллекта.
Однако прогнозы также говорят, что 65% нынешних школьников будут работать по профессиям, которых сейчас ещё не существует, и большинство из этих профессий потребует продвинутых знаний в области ИИ.
"Человеческие навыки, такие как креативность, сотрудничество и коммуникация, не могут быть заменены искусственным интеллектом", — подчеркивает автор исследования, Лехонг Ши.
Ученые проанализировали стратегии 50 стран по подготовке рабочих кадров к эре ИИ. Для этого использовались шесть показателей, включая цели планов, способы их реализации и способы оценки успеха.
Оказалось, что лишь 13 стран из всех рассмотренных уделяют приоритетное внимание обучению ИИ. Среди этих стран большинство находятся в Европе, а также Мексика и Австралия. Эти государства выделяются наличием ресурсов для непрерывного образования и культуры подготовки кадров.
Соединенные Штаты оказались в группе стран, где обучение ИИ имеет средний приоритет. Хотя в стране разработаны определённые планы по обучению и подготовке кадров, они, по мнению исследователей, требуют более детализированного подхода.
Лехонг Ши также отмечает, что подготовка сотрудников к работе с ИИ является важнейшей задачей для всех стран.
В будущем конкуренция будет зависеть от того, насколько хорошо страны смогут интегрировать технологии в свою трудовую силу.
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