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Глубокие корни растений: новый инструмент в борьбе с климатическими изменениями

2:47
Наука

Ученые сделали важное открытие, которое может значительно повлиять на борьбу с изменением климата. Они обнаружили скрытую сеть глубоких корней, которые широко распространены в экосистемах, и которые могут удерживать углерод под землёй, помогая уменьшить его выбросы в атмосферу.

углерод, растения
Фото: Openverse by szeke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
углерод, растения

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, учёные из разных институтов показали, что многие растения развивают второй, более глубокий слой корней на глубине более метра, чтобы получать дополнительное питание.

Это открытие переворачивает наше представление о том, как растения адаптируются к изменениям окружающей среды и как они могут помочь удерживать углерод в почве.

Что скрывается под землёй?

Долгое время считалось, что растения развивают корни, чтобы получать воду и питательные вещества на небольшой глубине.

Однако, исследование показало, что многие растения развивают ещё более глубокие слои корней, что помогает им не только добывать больше пищи, но и эффективно накапливать углерод.

Этот процесс может стать важной частью в борьбе с изменением климата, особенно когда уровень углекислого газа в атмосфере достигает рекордных значений.

"Понимание того, где у растений растут корни, жизненно важно, потому что более глубокие корни могут означать более безопасное и долгосрочное хранение углерода", — утверждает один из ведущих авторов исследования Минчжэнь Лу.

По его словам, "глубокие корни могут помогать сохранять углерод в почве, не давая его микробам возвращать в атмосферу".

Экологическое значение

На основе данных Национальной сети экологических обсерваторий (NEON) исследователи обнаружили, что почти 20% изученных экосистем развивают такие "бимодальные" корни — два слоя, один на поверхностном уровне и второй, более глубокий.

Это открытие дает новое понимание того, как растения взаимодействуют с почвой и какие экосистемы могут служить эффективными поглотителями углерода.

"Глубокие корни могут повышать способность почвы накапливать углерод, но в то же время могут вызывать его утрату из-за деятельности почвенных микробов", — пояснил соавтор исследования, Авни Малхотра.

Новый взгляд на экосистемы

Эти результаты открывают новые горизонты в исследовании экосистем и, возможно, в разработке стратегий по смягчению последствий изменения климата.

Однако для этого ученым нужно изучить более глубоко, как корни растений влияют на углеродный цикл в разных климатических условиях.

Уточнения

Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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