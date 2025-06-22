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Как климат влияет на вкус джин-тоника: что скрывают производители

0:59
Наука

Ученые из Международного центра пивоварения и дистилляции Heriot-Watt University выяснили, что вкус джин-тоника может меняться из-за климата .

Можжевельник
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Можжевельник

Нестабильная погода влияет на химический состав ягод можжевельника — основного ингредиента джина. Влажные годы снижают содержание ароматических веществ примерно на 12%, что напрямую отражается на вкусе напитка.

Исследования показали, что ягоды из разных регионов Европы (например, Италии, Балкан) имеют разный ароматический профиль. Дождливый климат увеличивает время сушки ягод и влияет на водорастворимые соединения, изменяя аромат — от древесных и смолистых до цитрусовых и цветочных нот.

Это создает проблему для производителей премиального джина, стремящихся к стабильному вкусу, ведь погодные колебания могут нарушить привычный вкус напитка, передает The Guardian.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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