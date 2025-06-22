Как климат влияет на вкус джин-тоника: что скрывают производители

Ученые из Международного центра пивоварения и дистилляции Heriot-Watt University выяснили, что вкус джин-тоника может меняться из-за климата .
Нестабильная погода влияет на химический состав ягод можжевельника — основного ингредиента джина. Влажные годы снижают содержание ароматических веществ примерно на 12%, что напрямую отражается на вкусе напитка.
Исследования показали, что ягоды из разных регионов Европы (например, Италии, Балкан) имеют разный ароматический профиль. Дождливый климат увеличивает время сушки ягод и влияет на водорастворимые соединения, изменяя аромат — от древесных и смолистых до цитрусовых и цветочных нот.
Это создает проблему для производителей премиального джина, стремящихся к стабильному вкусу, ведь погодные колебания могут нарушить привычный вкус напитка, передает The Guardian.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?