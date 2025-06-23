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Новое исследование: вождь гуннов Аттила был арийцем, а не тюрком

1:59
Наука

Новое исследование кардинально меняет наше понимание истории гуннов — кочевого народа, создавшего империю в Европе в IV-V веках н. э.

Гунны сражаются с аланами
Фото: Wikimedia Commons by Peter Johann Nepomuk Geiger is licensed under Public domain
Гунны сражаются с аланами

Лингвисты Свенья Бонманн из института лингвистики Кёльнского университета и Саймон Фриз с факультета лингвистики, филологии и фонетики Оксфордского университета пришли к выводу: гунны происходят от хунну — кочевников Внутренней Азии, говоривших на языках енисейской семьи, относящихся к древним палеосибирским языкам.

Эти языки существовали в Сибири до появления уральских, тюркских и тунгусских групп. Сегодня остатки енисейских языков сохранились на берегах реки Енисей в России.

Гунны — не тюрки
Ранее считалось, что гунны были тюркского происхождения. Однако анализ лексики, личных имён, географических названий и китайских летописей показал, что они говорили на древнеарийском языке, связанного с енисейской группой.

Даже имя знаменитого правителя гуннов — Аттила - вероятно, имеет арийское происхождение.

Маршрут миграции зашифрован в топонимах

Учёные проследили маршрут миграции хунну из Внутренней Азии в Европу по древним названиям рек и поселений. Эти данные совпадают с археологическими и генетическими свидетельствами, что укрепляет гипотезу о сибирском происхождении гуннов.

Работа Бонманн и Фриза, опубликованная в журнале "Труды Филологического общества", подчёркивает важность историко-сравнительной лингвистики в изучении древних народов. Она подтверждает, что язык может быть не менее мощным свидетельством происхождения, чем археология или ДНК.

Результаты исследования открывают новые горизонты в изучении забытых языков и перекраивают карту древних миграций народов Евразии.

Уточнения

Атти́ла (лат. Attila, греч. Ἀττήλας, ср.-в.-нем. Etzel; умер в 453) — правитель гуннов в 434—453 годах, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги.

Ху́нну — древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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