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Голодание через день: почему оно может быть лучше традиционных диет

1:54
Наука

Чередующееся дневное голодание (или "голодание через день") — это форма периодического голодания, при которой человек чередует дни нормального приёма пищи с днями полного или частичного отказа от еды.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

В отличие от привычного ограничения калорий или популярного метода 16/8, такой подход предполагает более выраженные периоды голодания.

Согласно новому анализу, голодание через день может иметь больше преимуществ по сравнению с традиционными диетами и другими видами периодического голодания. Вот ключевые выводы:

Все типы диет и стратегий голодания приводят к снижению массы тела. Однако чередующееся дневное голодание показало немного лучшее снижение веса. Уровень холестерина был ниже по сравнению с диетой с ограничением по времени. Эти результаты делают "диету через день" потенциально более эффективной для снижения массы тела и улучшения метаболических показателей.

Несмотря на обнадёживающие данные, есть важные нюансы:

  • Исследования имели небольшие выборки и высокую вариабельность результатов.
  • Для надёжных рекомендаций требуются долгосрочные и масштабные исследования.
  • Подход может быть сложным в соблюдении и не подойдёт всем.

Эксперты подчёркивают, что важно ориентироваться на устойчивые и персонализированные стратегии. Периодическое голодание должно быть частью комплексного подхода к питанию, учитывающего образ жизни, цели и медицинские особенности человека.

Голодание через день — интересная альтернатива для тех, кто ищет эффективные способы контроля веса и улучшения здоровья. Но стоит помнить: это не универсальное решение, а потенциальный инструмент, требующий осторожности и осознанного подхода.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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