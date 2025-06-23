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Звезда в трёх метрах: зачем физики создали искусственное Солнце

1:56
Наука

Можно ли заглянуть в недра звезды, не покидая планету? Оказывается, да. Американские физики разработали уникальную лабораторную установку, позволяющую воссоздавать процессы, которые раньше можно было наблюдать только в космосе.

ускоритель частиц
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN,_Geneva,_particle_accelerator_(16098188490).jpg by x70tjw
ускоритель частиц

Что такое BRB и зачем он нужен

Big Red Ball (BRB) — именно так назвали новое устройство исследователи из Висконсинского университета. Это трёхметровая полая сфера, наполненная гелиевой плазмой, внутри которой размещён мощнейший магнит. В отличие от спутников, BRB не может передавать прямые данные о Солнце, зато даёт возможность смоделировать явления, недоступные при обычных наблюдениях.

Заглядывая в сердце звезды

Один из первых результатов работы BRB — успешное моделирование спирального движения солнечного ветра. Почему это важно? Потому что магнитное поле Солнца скручивается из-за его вращения, образуя так называемую "спираль Паркера". Это явление фиксируется далеко за пределами самой звезды и влияет на всю Солнечную систему.

С помощью новой установки удалось доказать: заряженные частицы плазмы действительно могут двигаться по спирали в областях с ослабленным магнитным полем. Это наблюдение проливает свет на структуру солнечного ветра.

Новые горизонты в исследовании Солнца

Исследователи предполагают, что подобные условия — локальные ослабления магнитного поля — на самом Солнце создают плазменные сгустки.

Именно они могут "разгонять" солнечный ветер. Однако точные механизмы его ускорения до сих пор остаются загадкой. BRB призван помочь разгадать её.

Теперь у физиков есть инструмент, способный шаг за шагом раскрывать тайны звезды, без которой невозможна жизнь на Земле.

Уточнения

Пла́зма (от греч. πλάσμα "вылепленное, оформленное") — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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