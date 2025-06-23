Звезда в трёх метрах: зачем физики создали искусственное Солнце

Можно ли заглянуть в недра звезды, не покидая планету? Оказывается, да. Американские физики разработали уникальную лабораторную установку, позволяющую воссоздавать процессы, которые раньше можно было наблюдать только в космосе.
Big Red Ball (BRB) — именно так назвали новое устройство исследователи из Висконсинского университета. Это трёхметровая полая сфера, наполненная гелиевой плазмой, внутри которой размещён мощнейший магнит. В отличие от спутников, BRB не может передавать прямые данные о Солнце, зато даёт возможность смоделировать явления, недоступные при обычных наблюдениях.
Один из первых результатов работы BRB — успешное моделирование спирального движения солнечного ветра. Почему это важно? Потому что магнитное поле Солнца скручивается из-за его вращения, образуя так называемую "спираль Паркера". Это явление фиксируется далеко за пределами самой звезды и влияет на всю Солнечную систему.
С помощью новой установки удалось доказать: заряженные частицы плазмы действительно могут двигаться по спирали в областях с ослабленным магнитным полем. Это наблюдение проливает свет на структуру солнечного ветра.
Исследователи предполагают, что подобные условия — локальные ослабления магнитного поля — на самом Солнце создают плазменные сгустки.
Именно они могут "разгонять" солнечный ветер. Однако точные механизмы его ускорения до сих пор остаются загадкой. BRB призван помочь разгадать её.
Теперь у физиков есть инструмент, способный шаг за шагом раскрывать тайны звезды, без которой невозможна жизнь на Земле.
Пла́зма (от греч. πλάσμα "вылепленное, оформленное") — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.