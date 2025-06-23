Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайное бракосочетание и Таиланд: Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли свадьбу
Ошибка, которую почти все водители совершают перед парковкой в жару
4 признака скрытого обезвоживания, которые нельзя игнорировать — тело подаёт тревожные сигналы
Кипящая река и магнитный холм: 6 природных аномалий, от которых мурашки
Китай захватывает рынок Бразилии? Что скрывают миллиардные инвестиции
Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий
Анастасия Волочкова впервые рассказала о партнёрских родах с Игорем Вдовиным — как она превратила свою палату в эстетический рай
Картошка размером с кулак — это не везение, а эти маленькие огородные трюки: узнайте все секреты
Пресс станет стальным: точное количество секунд ежедневной планки, необходимое для накачки глубоких мышц

Внутри графена появилось нечто, что может изменить квантовую реальность

2:31
Наука

Будущее квантовых компьютеров может опираться на материалы, о существовании которых раньше даже не догадывались. Один из таких кандидатов — уникальный двумерный оксид меди с прямоугольной кристаллической решёткой. Он не встречается в природе в 3D-форме, и именно это делает его особенно интересным.

графен
Фото: https://commons.wikimedia.org by UCL Mathematical & Physical Sciences, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
графен

Что это за материал и почему он важен

В последние годы наука открыла новые горизонты в области двумерных материалов. Одним из новинок стали монослои оксидов и карбидов переходных металлов. Их отличает нестандартная прямоугольная структура и особые физико-химические свойства, которые обещают революцию в спинтронике и квантовых технологиях.

Проблема одна — стабильность. Многие из таких структур просто не выдерживают даже лабораторных условий. Однако команда учёных из МИСиС, ИБХФ, Сколтеха и японского NIMS смогла это изменить.

Как графен помог стабилизировать материал

Исследователи разместили тончайший слой оксида меди в двумерную матрицу из биграфена. Благодаря этому материал сохраняет стабильную прямоугольную структуру, не разрушается и демонстрирует перспективные свойства.

"Важно, что не только сам монослой может быть стабилен, — объясняет Александр Квашнин из Сколтеха. — Мы показали, что на границе оксида меди и графена происходит связывание, которое удерживает форму даже у крошечных двумерных кластеров".

Кроме того, графен способен стабилизировать даже чистую медь — без него она не существует в плоском виде. Такой подход может стать прорывом для создания новых металлизированных двумерных структур.

Почему прямоугольная решётка — это ключ

Чтобы доказать, что именно прямоугольная решётка наиболее устойчива в условиях биграфеновой нанопоры, учёные применили эволюционный алгоритм USPEX, разработанный Артёмом Огановым. Расчёты подтвердили гипотезу — именно такая форма наиболее устойчива.

Что это значит для квантовых компьютеров

Оказалось, что полученные 2D-материалы обладают физическими свойствами, подходящими для спинтроники — направления, где квантовые состояния используются для хранения и передачи информации. Это может приблизить создание компактных и эффективных квантовых процессоров.

Уточнения

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет
Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени
Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле
Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников
Любовь после 40: психолог раскрыл 7 шагов к счастью – ваш цинизм исчезнет
Сюрприз для сладкоежек: мороженое, которое создали жители Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.