Солнце сбавит размер: небесное явление, о котором не все знают

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнце — главный светила нашего неба, но даже оно может выглядеть… меньше. И такое случается лишь раз в году — 3 июля. В этот день Земля достигнет самой дальней точки своей орбиты — афелия. Отсюда и удивительный эффект: Солнце визуально станет самым маленьким за весь год.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце

Что такое афелий и почему это важно

Афелий — это момент, когда Земля максимально удаляется от Солнца. В 2025 году это произойдёт 3 июля: расстояние между планетой и звездой составит 152 093 251 км. Для сравнения — в январе, в точке перигелия, оно меньше на 5 млн км. Разница ощутимая, хотя и визуально заметна лишь с помощью фото.

"Видимый диаметр Солнца в этот день будет наименьшим — всего 31 угловая минута и 31 угловая секунда", — поясняет астроном Людмила Кошман из Московского планетария.

Маленькое Солнце — как это увидеть

Без спецоборудования различия заметить трудно. Но если сравнить снимки, сделанные 4 января (в перигелии) и 3 июля (в афелии), можно уловить тонкую разницу: солнечный диск уменьшится на несколько процентов. Это объясняется эллиптической формой орбиты Земли.

А где сейчас Солнце на небе

В июле оно движется по созвездию Близнецов, но 21 числа перейдёт в созвездие Рака. Там и останется до конца месяца. Астрономически это никак не влияет на наш повседневный опыт, но для наблюдателей звёздного неба — важный ориентир.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

