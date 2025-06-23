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Роботы уже рядом, но один нюанс может затормозить их повсеместное внедрение

1:48
Наука

Автоматизация повседневной жизни звучит как фантастика, которая вот-вот станет реальностью. Но прежде чем роботы войдут в наши дома и офисы, нужно ответить на неудобный вопрос: готовы ли мы делиться с ними своим личным?

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Во время Петербургского международного экономического форума директор департамента роботизированных систем 3Logic Group Илья Каинов сделал важное заявление:

"Мы хотим побыстрее, чтобы роботы внедрились в жизнь, но, к сожалению, это невозможно без сбора нашей персональной информации. И здесь есть два главных параметра: дать ответ самому себе, готов ли я поделиться этими данными, и насколько сырые эти данные могут быть".

Почему сбор данных — не просто техническая формальность

Робот, взаимодействующий с человеком, неминуемо получает доступ к огромному массиву сведений — от повседневных привычек до особенностей речи и даже эмоций. Это всё - персональные данные, защищённые законом.

И здесь вступает в силу Федеральный закон "О персональных данных", который строго регулирует, что и как можно делать с этой информацией. Каинов уточнил:

"Оператор персональных данных обязан уничтожить или обеспечить уничтожение информации о человеке в ряде случаев — если данные устарели, содержат ошибки или были получены незаконным способом."

Роботы рядом — но по каким правилам

Казалось бы, закон есть — всё под контролем. Но на практике именно пользователь должен решить, где проходит его граница допустимого. Ведь "ползунок громкости", о котором говорил эксперт, — это и есть баланс между комфортом и безопасностью. А значит, вопрос не в технологиях, а в нас самих.

Уточнения

Конфиденциа́льность (от лат. confidentia - доверие) — необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-либо информации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Роботы уже рядом, но один нюанс может затормозить их повсеместное внедрение
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