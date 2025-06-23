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Столичные тайны: раскопки открыли портал в цивилизацию Чанкай – кто покоится под проспектом

1:51
Наука

Во время прокладки газопровода в районе Пуэнте-Пьедра рабочие случайно обнаружили древнюю могилу прямо под проспектом Санта-Патрисия. Под слоем асфальта скрывалось захоронение молодой женщины, возрастом около 1000 лет, относящееся к цивилизации Чанкай. Тело было обернуто в погребальный свёрток и окружено керамикой и органическими подношениями.

культура Чанкай, глиняные фигурки, American Museum of Natural History
Фото: commons.wikimedia by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
культура Чанкай, глиняные фигурки, American Museum of Natural History

Несмотря на тысячелетнее погребение в черте шумного мегаполиса, мумия оказалась хорошо сохранившейся. Строительство немедленно остановили, а о находке сообщили археологическим властям. Это очередное напоминание о том, что Лима, мегаполис с 10 миллионами жителей, стоит на древних культурных слоях — более чем 400 археологических памятников.

Цивилизация Чанкай процветала на побережье Перу между 1000 и 1470 годами нашей эры, до прихода инков. После падения государства Вари они создали децентрализованную политическую систему. Чанкай успешно использовали ирригационное земледелие, развивали рыболовство и торговлю, а также прославились своей эстетикой — особенно в керамике и текстиле.

В могиле археологи нашли девять керамических сосудов, четыре калебасы с морскими моллюсками и другие предметы, указывающие на высокий социальный статус женщины. Такие ритуальные подношения часто сопровождали знатных представителей общества Чанкай.

Их культурное наследие до сих пор представлено в музеях Лимы, включая известный Музей Ларко. Современные исследователи рассматривают Чанкай как культурную конфедерацию, в которой сочетаются практичность, ритуальная символика и художественное мастерство.

Уточнения

Культура Чанкай существовала с примерно 1200 по 1470 годы н. э. в долинах Чанкай, Чильон, Римак и в округе Лурин на центральном побережье Перу. Центр культуры находился примерно в 80 км к северу от Лимы. завоевания.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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