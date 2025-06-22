Реликвия раскрыла свои тайны: 700-ти летнее кольцо и секрет цивилизации

4:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В Словакии археологи обнаружили уникальное золотое кольцо, которое было утеряно более семи веков назад в средневековом замке.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

Это украшение, предположительно принадлежавшее высокопоставленному духовному лицу, украшено редким красновато-фиолетовым сапфиром из Шри-Ланки и изображением львов, что делает находку поистине исключительной.Один из археологов, участвовавших в исследовании, отметил, что подобные кольца в Средние века имели не только декоративное значение, но и служили символом духовной защиты, социального статуса и богатства.

По его словам, такие украшения позволяли владельцу демонстрировать своё положение в обществе, одновременно подчёркивая связь с божественными силами через символику, заключённую в дизайне.

Находка была сделана в замке Зволен, расположенном в центральной части Словакии. Кольцо обнаружил кладоискатель ещё в 2001 году, но только в марте 2023 года оно попало в руки учёных для детального изучения.

Результаты исследования были опубликованы 4 июня в научном журнале, посвящённом археологии. Хотя кольца в средневековой Европе были распространённым аксессуаром как среди мужчин, так и среди женщин, золотые украшения с драгоценными камнями встречались крайне редко, что делает эту находку особенно ценной.

Для изучения кольца учёные применили современные неразрушающие методы анализа, такие как спектроскопия рассеянного света, которая помогает определить химический состав материала, и рентгеновская флуоресцентная спектроскопия, позволяющая выявить элементы, присутствующие в объекте.

В результате было установлено, что кольцо изготовлено из золота 18 карат, а драгоценный камень представляет собой корунд весом 2 карата — минерал, из которого формируются как рубины, так и сапфиры. Один из исследователей пояснил, что основное различие между этими камнями заключается в их цвете: рубины приобретают красный оттенок благодаря хрому, тогда как сапфиры могут быть самых разных цветов. В данном случае учёные склоняются к тому, что камень в кольце является сапфиром.

Анализ микроэлементов в камне позволил предположить, что корунд был добыт на Шри-Ланке, которая с древних времён славилась как важный поставщик сапфиров. Исследователи считают, что камень мог попасть в Центральную Европу по историческим торговым маршрутам, проходившим через такие города, как Алеппо в Сирии или Константинополь.

Особое внимание учёных привлекло изображение льва на кольце, которое является редким примером использования символики животных в средневековых украшениях. В те времена львы считались символами силы, мужества и королевской власти, а в христианской традиции ассоциировались с воскресением. Один из археологов отметил, что подобные кольца часто служили официальным символом епископов, что позволяет предположить, что владельцем украшения был высокопоставленный церковный деятель.

Точные обстоятельства утраты кольца и личность его первоначального владельца остаются загадкой. Исследователи предполагают, что кольцо было потеряно во внутреннем дворе замка, который начал приходить в упадок во второй половине XIV века. Стиль украшения указывает на то, что оно могло быть создано около 1300 года.

Эта находка, сочетающая в себе золотую основу, редкий сапфир и символику льва, является уникальной для средневековой Европы, подчёркивают учёные. Она не только проливает свет на культурные и торговые связи того времени, но и подчёркивает мастерство ювелиров, создававших подобные шедевры.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе.

