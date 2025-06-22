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3 года на спасение: экологическая катастрофа уже на пороге

5:11
Наука

Человечество стоит на пороге климатической катастрофы: рекордные выбросы парниковых газов могут привести к исчерпанию "углеродного бюджета" Земли всего за три года.

ледники Антарктиды
Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ледники Антарктиды

Это означает, что планета с высокой вероятностью превысит критический порог потепления в 1,5 °C, установленный Парижским соглашением, что грозит необратимыми последствиями для климата.

Согласно обязательствам, принятым почти 200 странами в 2015 году, повышение глобальной температуры должно быть ограничено в идеале до 1,5 °C, а в безопасных пределах — не выше 2 °C. Однако новая оценка, проведённая группой из более чем 60 ведущих климатологов, показывает, что достижение этой цели становится всё менее реальным.

По их расчётам, человечеству осталось выпустить не более 143 миллиардов тонн углекислого газа, чтобы уложиться в лимит, при этом ежегодные выбросы уже превышают 46 миллиардов тонн. Результаты исследования были опубликованы 19 июня в журнале Earth System Science Data.

Один из авторов исследования, специалист по климатологии и климатической политике из Имперского колледжа Лондона, отметил, что возможности удержать потепление в пределах 1,5 °C стремительно сокращаются. Он подчеркнул, что повышение температуры уже оказывает серьёзное воздействие на миллиарды людей по всему миру, усиливая частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений.

Предупреждения о возможном превышении порога в 1,5 °C и связанных с этим рисках звучат не впервые. Ещё в 2020 году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата оценила оставшийся "углеродный бюджет" планеты в 550 миллиардов тонн. Однако с тех пор выбросы достигли рекордных значений, а следующее обновление данных от этой организации ожидается только в 2029 году. Авторы нового исследования решили восполнить этот информационный пробел, предоставив актуальные данные о состоянии климата.

В отчёте проанализированы 10 ключевых показателей изменения климата, включая объёмы выбросов парниковых газов, энергетический дисбаланс планеты, изменения температуры поверхности, повышение уровня моря, экстремальные температуры и остаток "углеродного бюджета". Результаты вызывают тревогу: потепление происходит со скоростью около 0,27 °C за десятилетие, и текущая температура уже на 1,24 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Такое ускорение приводит к тому, что Земля накапливает тепло в два раза быстрее, чем в 1970-х и 1980-х годах, а в текущем десятилетии этот процесс ускорился ещё на 25%. Основная часть избыточного тепла — около 90% — поглощается океанами, что нарушает морские экосистемы, ускоряет таяние льдов и приводит к удвоению скорости повышения уровня моря по сравнению с 1990-ми годами.

Один из соавторов исследования, климатолог из Королевского института морских исследований Нидерландов, указал, что с 1900 года средний уровень моря поднялся примерно на 228 мм. По его словам это незначительное изменение, уже оказывает огромное воздействие на прибрежные районы, усиливая разрушительные штормовые волны, вызывая эрозию берегов и угрожая как людям, так и экосистемам.

Он также добавил, что процесс повышения уровня моря развивается медленно, и последствия текущих изменений будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Последствия потепления могут серьёзно затронуть человечество. Недавние исследования показывают, что к концу века урожайность ключевых сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и пшеница, в крупнейших странах-производителях может сократиться на 40%. Кроме того, уже сейчас наблюдается усиление засух, и в 2022 году около 30% суши планеты пострадало от умеренных или сильных засушливых условий.

Несмотря на мрачные прогнозы, в докладе отмечается, что пик глобальных выбросов парниковых газов, вероятно, будет достигнут в этом десятилетии, после чего начнётся их снижение.

Однако авторы подчёркивают, что для этого необходимо активно внедрять возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, а также значительно сократить выбросы углерода. Один из исследователей отметил, что объёмы выбросов в ближайшие годы определят, как быстро будет достигнут порог в 1,5 °C, и призвал к срочным мерам для выполнения целей Парижского соглашения.

Уточнения

Эмиссионный бюджет СО2 — допустимая суммарная антропогенная эмиссия углекислого газа за установленный период времени, определяемая исходя из целевого уровня глобального потепления в конце периода.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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