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Цифровой паспорт товара: NFC-метка раскроет всю правду о любой вещи

4:28
Наука

Компания NXP Semiconductors представила инновационное решение, которое может радикально изменить подход к управлению информацией о товарах в Евросоюзе.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Речь идёт о новой NFC-метке NTAG X DNA, разработанной для обеспечения безопасной передачи данных, расширенных возможностей подключения и надёжной аутентификации. Эта технология полностью соответствует требованиям ЕС к цифровым паспортам продукции, которые станут обязательными с 2027 года.

Согласно новым правилам, каждый товар на рынке ЕС должен будет иметь цифровой паспорт, содержащий прозрачную информацию о его происхождении, составе и жизненном цикле. Это требование связано с необходимостью борьбы с контрафактной продукцией и повышения доверия потребителей, которые всё больше ценят открытость данных о товарах.

Производители сталкиваются с серьёзным вызовом — им нужно быстро и надёжно связать физические продукты с их цифровыми профилями. Разработка NXP призвана решить эту задачу, предлагая метку нового поколения с памятью объёмом 16 КБ и двойным интерфейсом, поддерживающим как NFC, так и I2C-связь.

Цифровые паспорта продукции — это не просто ярлыки, а полноценные цифровые архивы, сопровождающие товар на протяжении всего его существования. Новая метка от NXP способна хранить ключевые данные, такие как происхождение изделия, использованные материалы и история обслуживания, в защищённом формате, доступном через мобильные устройства.

Важно, что эта информация остаётся доступной даже при отсутствии питания или подключения к сети. В отличие от предыдущих решений, которые легко подделывались, NTAG X DNA использует шифрование и встроенные механизмы аутентификации, чтобы гарантировать целостность данных.

Метка поддерживает два типа связи, соответствующие международным стандартам, что позволяет разработчикам выбирать наиболее удобный способ взаимодействия с устройством — через беспроводное соединение с помощью смартфона или через проводное подключение к микроконтроллеру.

Такая гибкость делает технологию универсальной для различных сценариев, включая диагностику в полевых условиях и интеграцию в сложные системы. Высокая скорость передачи данных, достигающая 848 кбит/с, обеспечивает практически мгновенное чтение и запись информации, что особенно важно для операций, где время играет решающую роль. Кроме того, метка позволяет переключаться между интерфейсами без перезагрузки, что упрощает её использование в сложных устройствах.

Дополнительные интерфейсы метки открывают возможности для создания систем с минимальным энергопотреблением, где не требуется батарея, что особенно актуально для компактных устройств. Представители компании отметили, что их разработка достаточно универсальна, чтобы работать как с микроконтроллерами, так и с периферийными устройствами, обеспечивая высокую производительность.

Особое внимание в разработке уделено безопасности. Метка оснащена протоколами защиты корпоративного уровня, сертифицированными по строгим стандартам, и поддерживает современные методы шифрования.

Ключи шифрования генерируются непосредственно внутри чипа, что исключает их утечку. Это делает технологию особенно ценной для таких отраслей, как медицина и промышленное производство, где безопасность данных имеет первостепенное значение. Компания также интегрировала свою разработку с платформой, которая позволяет безопасно управлять сертификатами как на этапе производства, так и после внедрения устройств, обеспечивая надёжное взаимодействие с облачными сервисами и соответствие современным стандартам Интернета вещей.

Растущие требования потребителей, ужесточение законодательства и необходимость борьбы с подделками делают прозрачность и аутентификацию ключевыми приоритетами для производителей. Новая метка от NXP предлагает надёжное и гибкое решение, которое не только отвечает этим вызовам, но и обеспечивает удобство использования, сохраняя высокую скорость работы.

Уточнения

NFC  — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров; анонсирована в 2004 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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