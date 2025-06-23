Это место хранило генетическую тайну 12 000 лет — и теперь меняет взгляды на эволюцию

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли представить себе цивилизацию, которая жила более 10 000 лет — и при этом почти не смешивалась с другими народами? Учёные из Южной Африки сделали открытие, которое может изменить наше понимание истории человечества.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город в пустыне

Что нашли в скалистом убежище

Команда исследователей из Университета Кейптауна под руководством профессора Виктории Гиббонс, биологического антрополога, изучала останки 13 человек, найденных в пещере Окхерст. Возраст находок — от 1300 до 10 000 лет. Удивительно, но генетика всех образцов оказалась крайне стабильной.

"Мы не обнаружили признаков миграции или генетического смешения в течение тысячелетий. Это редкий случай в археологии", — заявила профессор Гиббонс.

Почему это важно

Большинство древних поселений в мире показывают следы миграций и смены популяций. Но в Окхерсте всё иначе. Все геномы были близки к современным представителям народов сан и кхукхо, проживающим в регионе сегодня. Это говорит о необычайной генетической изоляции и стабильности.

Радиоуглерод и древняя память

Чтобы определить возраст останков, использовалось радиоуглеродное датирование коллагена костей и зубов. Этот метод позволяет точно определить, когда человек жил, анализируя остатки углерода-14 в тканях.

Уникальное выживание

Судя по всему, древние жители Окхерста развили особые способы выживания, адаптированные к их среде. Их изолированная история может помочь глубже понять, как эволюционировали человеческие популяции в разных уголках мира.

Новый взгляд на прошлое

Это открытие переосмысливает модели расселения в Южной Африке. Вместо волн мигрантов — стабильное существование одной линии. Это редкое явление, которое поднимает новые вопросы: как культура и гены сосуществуют в течение тысячелетий без внешнего вмешательства?

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

