Это место хранило генетическую тайну 12 000 лет — и теперь меняет взгляды на эволюцию

Можно ли представить себе цивилизацию, которая жила более 10 000 лет — и при этом почти не смешивалась с другими народами? Учёные из Южной Африки сделали открытие, которое может изменить наше понимание истории человечества.
Команда исследователей из Университета Кейптауна под руководством профессора Виктории Гиббонс, биологического антрополога, изучала останки 13 человек, найденных в пещере Окхерст. Возраст находок — от 1300 до 10 000 лет. Удивительно, но генетика всех образцов оказалась крайне стабильной.
"Мы не обнаружили признаков миграции или генетического смешения в течение тысячелетий. Это редкий случай в археологии", — заявила профессор Гиббонс.
Большинство древних поселений в мире показывают следы миграций и смены популяций. Но в Окхерсте всё иначе. Все геномы были близки к современным представителям народов сан и кхукхо, проживающим в регионе сегодня. Это говорит о необычайной генетической изоляции и стабильности.
Чтобы определить возраст останков, использовалось радиоуглеродное датирование коллагена костей и зубов. Этот метод позволяет точно определить, когда человек жил, анализируя остатки углерода-14 в тканях.
Судя по всему, древние жители Окхерста развили особые способы выживания, адаптированные к их среде. Их изолированная история может помочь глубже понять, как эволюционировали человеческие популяции в разных уголках мира.
Это открытие переосмысливает модели расселения в Южной Африке. Вместо волн мигрантов — стабильное существование одной линии. Это редкое явление, которое поднимает новые вопросы: как культура и гены сосуществуют в течение тысячелетий без внешнего вмешательства?
Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.