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Золото поднимается из самого центра Земли: магма несёт сокровища прямо к поверхности

3:11
Наука

Может ли золото подниматься из самого центра Земли? Последние научные данные указывают: да. И одно из главных подтверждений этому — вулканическая активность на Гавайях.

Золото
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Металлы из глубины планеты

Недра Земли скрывают гигантские запасы драгоценных металлов — золота, рутения и других. Учёные полагают, что они сосредоточены на границе ядра и мантии, на глубине около 3000 километров. Но оказывается, что часть этих металлов медленно, но верно поднимается к поверхности.

"Когда мы получили первые результаты, мы поняли, что буквально напали на золотую жилу! Наши данные подтвердили, что вещество из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию Земли", — делится один из авторов нового исследования, доктор Нильс Месслинг из Гёттингенского университета.

Следы золота — в лаве Гавайев

Учёные обнаружили в гавайской лаве изотопы рутения — это может быть прямым свидетельством того, что металлы поднимаются с самой глубины планеты. Такие данные подтверждаются и ранее зафиксированными аномалиями в составе вольфрама в вулканических породах.

"Наши результаты не только показывают, что ядро Земли не так изолировано, как предполагалось ранее. Теперь мы можем доказать, что огромные объёмы сверхгорячего мантийного материала образуются на границе ядра и мантии и поднимаются на поверхность, формируя острова, такие как Гавайи", — поясняет профессор Маттиас Виллболд, соавтор исследования.

Миллионы лет движения

Этот процесс происходит невероятно медленно. Однако даже небольшой поток магмы за миллионы лет может доставить на поверхность существенные объёмы ценных элементов. Исследователи уверены, что драгоценные металлы, используемые сегодня в электронике, медицине и "зелёных" технологиях, могут иметь глубоко подземное происхождение.

Обмен между слоями Земли

Идея о том, что ядро — это изолированная зона, теряет актуальность. Сегодняшние данные указывают на непрерывный обмен веществами между ядром, мантией и корой. Возможно, такие процессы происходили на протяжении всей истории планеты — с момента её формирования более 4,5 миллиардов лет назад.

"Наши открытия открывают совершенно новый взгляд на эволюцию внутренней динамики нашей родной планеты", — говорит доктор Месслинг.

Геология будущего

Учёные считают, что подтверждение потока металлов из ядра может изменить наши представления о распределении полезных ископаемых. Эти знания важны не только для геологии, но и для моделирования теплового потока, конвекции в мантии и даже генерации магнитного поля Земли.

Дальнейшие исследования будут направлены на измерение скорости этого "металлического" потока и изучение его влияния на формирование месторождений.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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