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Пузырьки против жажды? Когда газировка полезна, а когда от неё лучше воздержаться

2:47
Наука

Представьте: напряженный день, короткая прогулка под палящим солнцем, и вот в руке заветная бутылка холодной газировки. Первый глоток — настоящее блаженство. Но почему это так приятно?

Газированная вода
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газированная вода

Дело не только в утолении жажды. Газированная вода — это своеобразный физиологический и психологический трюк.

Начнем с ощущений! Пузырьки — это микро-массаж для слизистой рта. Легкое покалывание и терпкость пробуждают вкусовые рецепторы. При жажде, когда во рту сухо и неприятно, этот эффект шампанского освежает гораздо сильнее, чем обычная вода.

Газировка обладает легкой кислинкой и стимулирует выработку слюны, делая каждый глоток приятнее и помогая избавиться от ощущения сухости в горле.

Но это еще не все: подключается мозг!

Газированная вода автоматически вызывает приятные ассоциации: свежесть, бодрость. Вид и звук открывающейся бутылки создают ощущение прохлады еще до первого глотка.

Когда мы испытываем жажду, то пьем газировку большими глотками, ведь пузырьки стимулируют глотательный рефлекс. Один глоток сменяется другим, и вот стакан уже наполовину пуст.

Не случайно газированная вода особенно хороша при жажде: чувства, тело и мозг одновременно наслаждаются ощущением облегчения.

Польза газированной воды — не просто иллюзия.

Будь то напиток для вечеринки или просто способ быстро утолить жажду, эффект от газировки гораздо глубже. Она стимулирует органы чувств, слегка "встряхивая" организм. Мягко стимулирует пищеварение, усиливая выработку желудочного сока. Кроме того, она улучшает настроение.

Чистая газированная вода не содержит калорий, что делает ее отличной альтернативой сладким газированным напиткам. Если вам надоела обычная вода, газировка с пузырьками станет отличным способом разнообразить питьевой режим.

Но когда газировка — не лучший выбор?

Не во всех ситуациях газировка будет полезной. Например, после тренировки она не идеальна, так как раздражает слизистую. При сильном обезвоживании лучше выбрать чистую воду, чтобы быстрее восполнить потерю жидкости. При рефлюксе пузырьки могут усилить симптомы. В больших количествах газировка может вызвать временное вздутие живота и дискомфорт.

Лучшая стратегия — чередовать обычную воду с газировкой и прислушиваться к своему организму. Так вы сможете сохранить ощущение свежести и поддерживать нормальный уровень гидратации, согласно streetkitchen.

Уточнения

Рефлекс — простейшая бессознательная реакция организма на раздражение рецепторов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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