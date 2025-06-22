Двойной удар света: открытие, которое обрушит цены на пластмассы и лекарства

3:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи представили революционный подход к переработке ископаемого топлива, который может кардинально изменить химическую промышленность.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

В своей работе, опубликованной в одном из ведущих научных журналов, они рассказали о создании уникальной системы, способной преобразовывать углеводороды в ценные химические соединения с использованием света. Главное преимущество этой технологии заключается в том, что она работает при обычной комнатной температуре, что позволяет значительно сократить энергопотребление и минимизировать вредные выбросы в окружающую среду.

Разработка велась в рамках межвузовского проекта, объединяющего усилия специалистов из разных областей химии. Новая система, вдохновленная процессами, происходящими в природе во время фотосинтеза, использует энергию видимого света для изменения свойств химических веществ.

Ученые пояснили, что для запуска необходимых реакций система поглощает сразу два фотона, что позволяет генерировать достаточное количество энергии для сложных химических превращений. Один из руководителей проекта отметил, что использование одного фотона не дает нужного эффекта, а их комбинация открывает путь к так называемым сверхвосстановительным реакциям, которые требуют значительных затрат энергии для разрыва прочных молекулярных связей.

Технология уже была успешно протестирована на группе соединений, известных как арены, которые входят в состав ископаемого топлива, например, бензола. Эти вещества отличаются высокой устойчивостью к изменениям, что делает их переработку сложной задачей.

Однако новая система показала рекордную эффективность в превращении таких соединений в компоненты, необходимые для производства пластмасс, лекарств и других важных продуктов. По словам одного из авторов исследования, традиционные методы переработки подобных веществ требуют огромных энергозатрат из-за прочности их химических связей.

Проект поддерживается крупным научным фондом США и реализуется в рамках специализированного центра, занимающегося разработкой экологически безопасных технологий. Один из представителей фонда подчеркнул, что подобные инновации играют ключевую роль в фармацевтической отрасли и других сферах промышленности, где требуется создание новых химических соединений.

Он также добавил, что объединение усилий химиков-синтетиков и специалистов по компьютерному моделированию позволило глубже понять природу работы катализаторов и найти способы сократить потребность в тепле и энергии.

В центре внимания исследователей — не только переработка ископаемого топлива. Они также работают над созданием технологий для производства аммиака, необходимого для удобрений, разложения опасных химических веществ, известных как PFAS, и переработки пластиковых отходов.

Один из руководителей проекта выразил уверенность, что их команда способна предложить решения, которые сделают будущее более экологичным. Он подчеркнул, что времени на разработку таких технологий остается все меньше, и человечеству необходимо как можно скорее перейти к устойчивым методам производства, чтобы избежать необратимых последствий.

Уточнения

Ископа́емое то́пливо — каменный уголь, нефть, горючий сланец, природный газ и его гидраты, торф и другие горючие минералы и вещества из группы каустобиолитов, применяемые в основном как топливо.

