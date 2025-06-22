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Apple использует инновационный подход: как ИИ ускорит разработку чипов нового поколения

2:28
Наука

Когда речь заходит об искусственном интеллекте, чаще всего подразумевается генеративный ИИ, способный создавать изображения, видео или текстовый контент.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Однако, помимо развлекательных целей, генеративный ИИ может быть полезен для оптимизации и улучшения производственных процессов. Использование ИИ в разработке чипов не новость, и, как стало известно, Apple планирует внедрить ИИ в процесс создания собственных чипов.

Apple, начавшая свой путь в 80-х с производства уникальных компьютеров, столкнулась с ограниченными продажами. Компания расширила свою деятельность на другие секторы, выпустив ряд успешных устройств. Некоторые из них, как, например, iPod, со временем утратили актуальность в связи с развитием мобильных телефонов.

Стремление Apple к использованию ИИ для ускорения разработки чипов подчеркивает ее приверженность инновациям. Продукция Apple всегда отличалась уникальным сочетанием аппаратного и программного обеспечения, что обеспечивает ей конкурентное преимущество. Apple самостоятельно разрабатывает операционные системы и, сравнительно недавно, чипы, которые изначально использовались в iPhone и iPad, а теперь применяются во всей линейке продукции Apple Silicon.

Благодаря передовым чипам M4 для ноутбуков и более ранним M2 и M3 Max/Ultra, компания достигла высоких показателей производительности в среднем и высоком ценовых сегментах. Apple стремится к ежегодному обновлению чипов и теперь планирует использовать ИИ для ускорения этого процесса. Об этом заявил старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи на мероприятии в Бельгии.

Apple признает потенциал ИИ в повышении эффективности разработки чипов.

Компания отметила, что разработчики EDA-софта, такие как Cadence Design Systems и Synopsys, активно внедряют ИИ. Это убедило Apple в том, что ИИ может значительно сократить время, необходимое для разработки передовых чипов. Сроуджи подчеркнул, что решение Apple о переходе на чипы Apple Silicon Arm стало ключевым фактором успеха компании. Внедрение ИИ, вероятно, станет долгосрочной стратегией, если оно окажется прибыльным, передает elchapuzasinformatico

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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