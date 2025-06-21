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Океан как гигантский фильтр: что происходит с углеродом в его глубинах

3:01
Наука

Океан, крупнейший накопитель углерода, препятствует его попаданию в атмосферу.

Рыбы в океане
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рыбы в океане

Однако точное измерение и отслеживание количества хранящегося углерода затруднено, что влияет на моделирование климатических изменений.

Исследователи из MBARI и их коллеги провели анализ переноса углерода в глубоководные слои океана. Это важный шаг в понимании связи океана и климата. Результаты опубликованы в The ISME Journal.

В рамках кампании NASA EXPORTS ученые секвенировали ДНК частиц морского снега. Они выявили две группы планктона, позволяющие прогнозировать перенос углерода из атмосферы в глубины океана. Эта работа позволит улучшить спутниковые модели экспорта углерода.

По словам Саши Крамер, это исследование — значительный прогресс в оценке углеродного цикла в океане. Созданная модель связывает фитопланктон на поверхности океана с процессами в глубинах. Это улучшит прогнозирование последствий изменения климата и оценку эффективности мер по борьбе с ним.

Океан поглощает углекислый газ, а морская жизнь переносит его в глубины. Морской снег играет важную роль, но его выпадение сложно предсказать.

Недостаточное понимание переноса углерода затрудняет оценку углеродного цикла в океане и его влияния на экосистемы.

Группа MBARI изучает микроскопические взаимодействия, контролирующие экспорт углерода. Исследования сосредоточены на частицах в глубинах океана и организмах, которые их производят и поедают. Это помогает совершенствовать глобальные наблюдения и модели климата.

Коллин Дёркин объясняет, что микроскопические процессы оказывают глобальное влияние. Изучение отдельных частиц и групп фитопланктона позволяет по-новому измерять и контролировать экспорт углерода океаном.

Команда сортировала частицы, собранные на разных глубинах. Новый подход позволил сравнить сведения о транспортировке углерода с информацией о крупных частицах. Исследованы последовательности генов фитопланктона, что позволило отследить их перемещение в глубокие слои.

Сопоставление генетических данных с химическими измерениями выявило взаимосвязи между экспортом фитопланктона и потоком углерода. Диатомовые водоросли и харобрии могут использоваться для прогнозирования экспорта углерода.

Эти взаимосвязи улучшают возможности спутниковых наблюдений, позволяя отслеживать цветение водорослей. Это поможет создать более совершенные модели для оценки экспорта углерода.

Дёркин подчеркнул, что для реагирования на климатический кризис необходимо улучшить мониторинг экосистемы океана и объединить микроскопические процессы с глобальными климатическими факторами, передает phys.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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