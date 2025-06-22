Бездны под водой: где скрываются самые опасные разломы Земли

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Что труднее — слетать на Луну или достичь дна Марианской впадины? На удивление, второе. Изучение глубин океана движется куда медленнее, чем освоение космоса. Почему? Потому что океанические впадины — настоящие белые пятна на карте.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Как рождаются глубины

Подводные жёлоба формируются в местах, где тектонические плиты сталкиваются: одна "ныряет" под другую. Так возникает зона субдукции — своего рода разлом, где дно изгибается и уходит в недра Земли. Такие участки могут быть глубже Эвереста, поставленного вверх ногами.

Где искать самые глубокие точки планеты

Все топ-10 впадин сосредоточены у краёв Тихого океана — от Марианской до Атакамской. Вот первые три:

Марианская впадина — 10 920 м

Жёлоб Тонга — 10 820 м

Филиппинский жёлоб — 10 540 м

И это не предел — длина всех жёлобов Земли превышает 50 000 км.

Почему дно не "зарастает"

На дно оседают рыхлые отложения, но если впадина далеко от суши — как Марианская — осадков мало. Там, где материки ближе и течения сильнее, впадины могут со временем заполняться.

Жизнь там, где темно

Да, и на глубине 10 км кипит жизнь. Учёные находили фораминифер, креветок, даже новых моллюсков. Удивительно, но и следы человека там тоже есть. В Марианской впадине нашли пластиковый пакет и упаковку от конфет.

Глубины не прощают — но они о нас помнят

Океанические впадины — зеркало цивилизации. Даже там, где нет света, уже есть следы нашего существования.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

