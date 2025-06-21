Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Существует ли вероятность столкновения блуждающей звезды с нашей Солнечной системой и, в конечном счете, с Землей?

Фото: NASA, ESA, CSA by Ralf Crawford (STScI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ далекая звезда

Однозначный ответ дать сложно. Недавние исследования показали, что столкновение Млечного Пути с ближайшей галактикой в обозримом будущем маловероятно. К тому же, через несколько миллиардов лет нашу планету поглотит раздувшееся Солнце, превратившееся в красного гиганта.

Однако, новое исследование, опубликованное в журнале Icarus, предполагает, что даже пролетающая мимо звезда, находящаяся в той же области неба, что и наблюдаемый объект, может представлять большую угрозу, чем считалось ранее, основываясь на тысячах компьютерных моделирований.

Астрономы Натан Кейб из Института планетологии Айовы и Шон Рэймонд из Университета Бордо во Франции отметили в своей майской публикации, что моделирование изолированной Солнечной системы может значительно недооценивать будущие изменения орбит планет-гигантов. Они также подчеркнули, что стабильность наших планет, включая Плутон, может быть переоценена.

Авторы исследования полагают, что пролетающие звезды являются наиболее вероятной причиной нестабильности в ближайшие четыре миллиарда лет.

Гравитационное воздействие может дестабилизировать даже устойчивые объекты, такие как Плутон. В течение пяти миллиардов лет звезды могут превратить Плутон из стабильного объекта в хаотично взаимодействующий, выбросив его за пределы орбиты. Вероятность такого изменения для Плутона оценивается примерно в пять процентов, но для Меркурия она значительно выше.

Риск нестабильности для Меркурия возрастает на 50-80%.

"Мы также обнаружили, что вероятность потери Марса в результате столкновения или выброса составляет около 0,3%, а для Земли — около 0,2%", — пишут исследователи.

Ранее Каиб предполагал, что орбита Земли была изменена пролетавшей мимо звездой около трех миллионов лет назад.

В интервью New Scientist Рэймонд отметил, что они рассматривали типичные пролеты, то есть звезды, которые регулярно пролетают мимо Солнца.

Несмотря на результаты моделирования, Каиб подчеркивает, что подобные события маловероятны.

Тем не менее, вероятность столкновения с Землей в 0,2% значительно выше, чем предполагалось в предыдущих исследованиях.

Рену Малхотра, планетолог из Университета Аризоны, не участвовавшая в исследовании, призналась Science News, что осознание уязвимости перед планетарным хаосом вызывает определенное беспокойство, передает yahoo

Уточнения

Ха́ос (греч. χάος, от χαίνω — «зиять», «зевать», «разевать рот», «быть пустым») — в греческой мифологии, поэзии и философии — предшествующее космосу состояние, зияющая изначальная бездна; неупорядоченное первовещество; противопоставлением его выступает конечный, упорядоченный космос.

