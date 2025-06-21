Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей
Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете
Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт
Фаршированные перцы, мини-бургеры и лазанья: рецепты из фарша для ваших гостей
Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк
Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности
Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч
Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали

Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов

2:54
Наука

Существует ли вероятность столкновения блуждающей звезды с нашей Солнечной системой и, в конечном счете, с Землей?

далекая звезда
Фото: NASA, ESA, CSA by Ralf Crawford (STScI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
далекая звезда

Однозначный ответ дать сложно. Недавние исследования показали, что столкновение Млечного Пути с ближайшей галактикой в обозримом будущем маловероятно. К тому же, через несколько миллиардов лет нашу планету поглотит раздувшееся Солнце, превратившееся в красного гиганта.

Однако, новое исследование, опубликованное в журнале Icarus, предполагает, что даже пролетающая мимо звезда, находящаяся в той же области неба, что и наблюдаемый объект, может представлять большую угрозу, чем считалось ранее, основываясь на тысячах компьютерных моделирований.

Астрономы Натан Кейб из Института планетологии Айовы и Шон Рэймонд из Университета Бордо во Франции отметили в своей майской публикации, что моделирование изолированной Солнечной системы может значительно недооценивать будущие изменения орбит планет-гигантов. Они также подчеркнули, что стабильность наших планет, включая Плутон, может быть переоценена.

Авторы исследования полагают, что пролетающие звезды являются наиболее вероятной причиной нестабильности в ближайшие четыре миллиарда лет.

Гравитационное воздействие может дестабилизировать даже устойчивые объекты, такие как Плутон. В течение пяти миллиардов лет звезды могут превратить Плутон из стабильного объекта в хаотично взаимодействующий, выбросив его за пределы орбиты. Вероятность такого изменения для Плутона оценивается примерно в пять процентов, но для Меркурия она значительно выше.

Риск нестабильности для Меркурия возрастает на 50-80%.

"Мы также обнаружили, что вероятность потери Марса в результате столкновения или выброса составляет около 0,3%, а для Земли — около 0,2%", — пишут исследователи.

Ранее Каиб предполагал, что орбита Земли была изменена пролетавшей мимо звездой около трех миллионов лет назад.

В интервью New Scientist Рэймонд отметил, что они рассматривали типичные пролеты, то есть звезды, которые регулярно пролетают мимо Солнца.

Несмотря на результаты моделирования, Каиб подчеркивает, что подобные события маловероятны.

Тем не менее, вероятность столкновения с Землей в 0,2% значительно выше, чем предполагалось в предыдущих исследованиях.

Рену Малхотра, планетолог из Университета Аризоны, не участвовавшая в исследовании, призналась Science News, что осознание уязвимости перед планетарным хаосом вызывает определенное беспокойство, передает yahoo

Уточнения

Ха́ос (греч. χάος, от χαίνω — «зиять», «зевать», «разевать рот», «быть пустым») — в греческой мифологии, поэзии и философии — предшествующее космосу состояние, зияющая изначальная бездна; неупорядоченное первовещество; противопоставлением его выступает конечный, упорядоченный космос.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Наука и техника
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей
Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов
Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете
Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт
Фаршированные перцы, мини-бургеры и лазанья: рецепты из фарша для ваших гостей
Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк
Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности
Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч
Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.