Невероятные скорости и расстояния: как свет побеждает человека в космосе

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Наивысшая скорость, когда-либо достигнутая человеком в космосе, была зафиксирована миссией "Аполлон-10" в 1969 году и до сих пор остается непревзойденной.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Планета Земля в космосе

Максимальная скорость пилотируемого космического полета составляет около 40 000 километров в час. При таком темпе для преодоления одной астрономической единицы, то есть расстояния от Земли до Солнца, потребуется более 150 суток.

Пока вы будете лететь до Солнца почти полгода, свет и радиосигналы с Земли достигнут вас примерно за 8 минут и 20 секунд, что наглядно демонстрирует преимущество безмассовых частиц.

Наглядное представление о космических масштабах и скорости света мы получим в начале 2027 года, когда "Вояджер-1" станет первым рукотворным объектом, приблизившимся к Солнцу на расстояние одного светового дня.

Этот аппарат, запущенный в 1977 году, уже много лет бороздит космические просторы. В настоящее время он удален от Земли примерно на 166 астрономических единиц и стал первым аппаратом, покинувшим гелиосферу и вошедшим в межзвездное пространство. Сигналу от Земли требуется более 23 часов, чтобы достичь его. При текущей скорости, превышающей 60 000 километров в час, потребуется больше года, чтобы увеличить это время до 24 часов.

Когда "Вояджер-1" достигнет расстояния в 25,9 миллиарда километров от Земли, что произойдет примерно через 50 лет, это будет соответствовать расстоянию, которое свет проходит за сутки.

По расчетам NASA, это событие произойдет в конце 2026 — начале 2027 годов. После этого аппарат продолжит свое движение под контролем NASA, пока не исчерпает запасы энергии, что, вероятно, случится в начале 2030-х годов.

Существуют разные определения границ Солнечной системы, например, по последней планете или по границе облака Оорта, где заканчивается гравитационное влияние Солнца. Хотя "Вояджер" и покинул гелиосферу, некоторые утверждают, что он еще не покинул Солнечную систему, передает iflscience.

Уточнения

Облако О́орта (также облако Э́пика — О́орта) — гипотетическая сферическая область Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование.



