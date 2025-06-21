Не удаляйте любимые фото и видео! Вот как очистить память смартфона быстро и без потерь

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Память смартфона часто заполняется очень быстро, ведь на устройстве хранится множество информации.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

И рано или поздно приходится выбирать, какие файлы удалить. Хотя увеличить объем можно с помощью карты памяти, но не все устройства её поддерживают, пишет "Царьград".

Вот несколько простых способов освободить место без удаления любимых фото и видео:

1. Встроенная очистка памяти. На Android и iPhone есть встроенные функции для удаления временных и ненужных файлов. Система сама предлагает, что можно удалить — остается только проверить и подтвердить.

2. Удаление неиспользуемых приложений. Многие программы со временем теряют актуальность. Просто удалите всё, чем давно не пользуетесь.

3. Очистка корзины. Часто фото и видео после удаления попадают в корзину и продолжают занимать место. Не забудьте очистить корзину.

4. Очистка кэша. Приложения и браузеры накапливают кэш — временные данные, которые можно безопасно удалить и освободить много памяти.

5. Поиск и удаление дубликатов. Повторяющиеся файлы, особенно фото, часто занимают значительный объем. Специальные приложения помогут быстро их найти и удалить.

Следуя этим советам, можно легко освободить место и избежать потери нужной информации.

Уточнения

Кэш или кеш (англ. cache, от фр. cacher — «прятать»; произносится [kæʃ] — «кэш») — промежуточный буфер с быстрым доступом к нему, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью.

