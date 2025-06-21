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Микроскопический алхимик: гриб, который превращает минералы в золото

1:05
Наука

Ученые обнаружили гриб, способный "производить" золото в домашних условиях.

Химическая лаборатория
Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Химическая лаборатория

Австралийские исследователи из CSIRO обнаружили, что обычный гриб Fusarium oxysporum способен превращать минеральные соединения в частицы чистого золота. Этот гриб, известный вредитель сельхозкультур, оказался способен выделять ферменты, способствующие образованию наночастиц золота из ионов в окружающей среде.

Эксперимент с метеоритной пылью подтвердил эффективность процесса. Это открытие может стать основой "чистого" способа добычи золота без тяжелой техники, химикатов и отходов — даже в домашних лабораториях.

Исследование также открывает перспективы для космической добычи ресурсов: гриб справился с минералами внеземного происхождения, а значит, его можно использовать и на астероидах.

В будущем ученые планируют улучшить эффективность гриба с помощью генной инженерии и адаптировать его к различным условиям, передает sfpdentalserviceversilia. 

Уточнения

Ио́н (от др.-греч. ἰόν «идущее») — атом или соединение нескольких атомов, которое имеет положительный или отрицательный заряд.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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