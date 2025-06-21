Микроскопический алхимик: гриб, который превращает минералы в золото

Ученые обнаружили гриб, способный "производить" золото в домашних условиях.
Австралийские исследователи из CSIRO обнаружили, что обычный гриб Fusarium oxysporum способен превращать минеральные соединения в частицы чистого золота. Этот гриб, известный вредитель сельхозкультур, оказался способен выделять ферменты, способствующие образованию наночастиц золота из ионов в окружающей среде.
Эксперимент с метеоритной пылью подтвердил эффективность процесса. Это открытие может стать основой "чистого" способа добычи золота без тяжелой техники, химикатов и отходов — даже в домашних лабораториях.
Исследование также открывает перспективы для космической добычи ресурсов: гриб справился с минералами внеземного происхождения, а значит, его можно использовать и на астероидах.
В будущем ученые планируют улучшить эффективность гриба с помощью генной инженерии и адаптировать его к различным условиям, передает sfpdentalserviceversilia.
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