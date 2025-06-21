Создан дрон размером с комара: этот беспилотник идеально подойдёт для разведки

Китайские учёные создали миниатюрные беспилотники размером с комара. БПЛА подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя.
Как выглядит такой мини-дрон? У него по бокам прикреплены два крошечных крыла, а также три тонкие "лапки" — визуально он напоминает насекомое.
Ранее китайцы придумали огромный БПЛА, который может запускать одновременно до 100 дронов.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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