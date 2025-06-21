Создан дрон размером с комара: этот беспилотник идеально подойдёт для разведки

0:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные создали миниатюрные беспилотники размером с комара. БПЛА подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квадрокоптер

Как выглядит такой мини-дрон? У него по бокам прикреплены два крошечных крыла, а также три тонкие "лапки" — визуально он напоминает насекомое.

Ранее китайцы придумали огромный БПЛА, который может запускать одновременно до 100 дронов.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



