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Прощай, лысая голова! Элексир от выпадения волос создали для мужчин

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Наука

Испанские учёные смогли изобрести препарат от выпадения волос.

Лысеющий мужчина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Лысеющий мужчина

Исследователи добились полного восстановления волосяного покрова у лабораторных мышей с андрогенетической алопецией — аналогом облысения у мужчин.

Дело в том, что учёные применили комбинацию стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и молекулы энергии АТФ. В итоге у мышей начала расти шерсть, у половины особей — восстановилась полностью.

Ученые убеждены, что этот метод сможет стать альтернативой текущим подходам с пересадкой волос и гормональными препаратами.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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