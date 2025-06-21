Прощай, лысая голова! Элексир от выпадения волос создали для мужчин

Испанские учёные смогли изобрести препарат от выпадения волос.
Исследователи добились полного восстановления волосяного покрова у лабораторных мышей с андрогенетической алопецией — аналогом облысения у мужчин.
Дело в том, что учёные применили комбинацию стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и молекулы энергии АТФ. В итоге у мышей начала расти шерсть, у половины особей — восстановилась полностью.
Ученые убеждены, что этот метод сможет стать альтернативой текущим подходам с пересадкой волос и гормональными препаратами.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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