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Почти 800 младенцев погибли: их останки активно ищут на месте бывшего монастыря в Ирландии

1:02
Наука

На месте бывшего монастыря в Ирландии начались раскопки. Раньше там жили незамужние женщины и их дети. Археологи постараются идентифицировать останки около 800 младенцев и маленьких детей, погибших на этой территории.

останки людей
Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
останки людей

Этот дом закрылся еще в 1961 году. На протяжении большей части XX века в подобных учреждениях содержались десятки тысяч сирот и незамужних беременных женщин.

Монахини отбирали младенцев у незамужних девушек и растили из них рабов. За 36 лет там умерли от инфекций 798 детей, и только двоих похоронили на кладбище.

В 2014 году историки нашли свидетельства о смерти более 800 детей в промежутке с 1920 по 1961 годы.

Они относились к бывшему дому матери и ребенка Bon Secours в Туаме на западе Ирландии.

Уточнения

Ирла́ндия (ирл. Éire МФА: , англ. Ireland МФА: ; в международной практике часто используется название Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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