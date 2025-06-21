Почти 800 младенцев погибли: их останки активно ищут на месте бывшего монастыря в Ирландии

На месте бывшего монастыря в Ирландии начались раскопки. Раньше там жили незамужние женщины и их дети. Археологи постараются идентифицировать останки около 800 младенцев и маленьких детей, погибших на этой территории.
Этот дом закрылся еще в 1961 году. На протяжении большей части XX века в подобных учреждениях содержались десятки тысяч сирот и незамужних беременных женщин.
Монахини отбирали младенцев у незамужних девушек и растили из них рабов. За 36 лет там умерли от инфекций 798 детей, и только двоих похоронили на кладбище.
В 2014 году историки нашли свидетельства о смерти более 800 детей в промежутке с 1920 по 1961 годы.
Они относились к бывшему дому матери и ребенка Bon Secours в Туаме на западе Ирландии.
Ирла́ндия (ирл. Éire МФА: , англ. Ireland МФА: ; в международной практике часто используется название Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?