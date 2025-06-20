Какие грибы растут на Марсе? Эта находка поразила учёных

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

На Марсе исследователям удалось обнаружить настоящий гриб. Об этом рассказал виртуальный археолог и биолог Скотт Уаринг. Именно они увидел на фото марсианской поверхности гриб — с ножкой и шляпкой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поверхность Марса

Вылитый земной моховик. Оригинал фото, сделанного марсоходом "Любопытство" еще в 2013 году, есть в архиве NASA. Ученые тогда не стали разводить "сенсацию", потому что, скорее всего, это просто причудливо выветренная порода, пишет KP. RU.

Однако шесть лет назад ученые из США, Италии и Индии опубликовали научную статью о "грибах" на Марсе, подтвержденную снимками с разных роверов. Их особенно впечатлили разнокалиберные шарики — вроде земных дождевиков.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

