Какие грибы растут на Марсе? Эта находка поразила учёных

На Марсе исследователям удалось обнаружить настоящий гриб. Об этом рассказал виртуальный археолог и биолог Скотт Уаринг. Именно они увидел на фото марсианской поверхности гриб — с ножкой и шляпкой.
Вылитый земной моховик. Оригинал фото, сделанного марсоходом "Любопытство" еще в 2013 году, есть в архиве NASA. Ученые тогда не стали разводить "сенсацию", потому что, скорее всего, это просто причудливо выветренная порода, пишет KP. RU.
Однако шесть лет назад ученые из США, Италии и Индии опубликовали научную статью о "грибах" на Марсе, подтвержденную снимками с разных роверов. Их особенно впечатлили разнокалиберные шарики — вроде земных дождевиков.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
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