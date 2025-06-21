Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах

Эксперт по информационной безопасности Виталий Петросян из ГК "Солар" порекомендовал закрывать камеру на смартфоне или ноутбуке с помощью шторки или непрозрачной наклейки, чтобы защититься от возможного скрытого доступа.
Он отметил, что вредоносные программы способны тайно включать камеру и снимать пользователя без его ведома, а полученные материалы могут быть использованы для шантажа, как сообщает сайт aif.ru.
Также Петросян посоветовал:
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать нейросети для создания поддельных снимков с целью вымогательства.
Шанта́ж (фр. chantage), в уголовном праве — вымогательство, угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.
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