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Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах

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Наука

Эксперт по информационной безопасности Виталий Петросян из ГК "Солар" порекомендовал закрывать камеру на смартфоне или ноутбуке с помощью шторки или непрозрачной наклейки, чтобы защититься от возможного скрытого доступа.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Он отметил, что вредоносные программы способны тайно включать камеру и снимать пользователя без его ведома, а полученные материалы могут быть использованы для шантажа, как сообщает сайт aif.ru.

Также Петросян посоветовал:

  • проверять разрешения у установленных приложений;
  • ограничивать доступ к камере и микрофону;
  • использовать антивирусы и своевременно обновлять программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать нейросети для создания поддельных снимков с целью вымогательства.

Уточнения

Шанта́ж (фр. chantage), в уголовном праве — вымогательство, угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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