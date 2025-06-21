Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперт по информационной безопасности Виталий Петросян из ГК "Солар" порекомендовал закрывать камеру на смартфоне или ноутбуке с помощью шторки или непрозрачной наклейки, чтобы защититься от возможного скрытого доступа.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Он отметил, что вредоносные программы способны тайно включать камеру и снимать пользователя без его ведома, а полученные материалы могут быть использованы для шантажа, как сообщает сайт aif.ru.

Также Петросян посоветовал:

проверять разрешения у установленных приложений;

ограничивать доступ к камере и микрофону;

использовать антивирусы и своевременно обновлять программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать нейросети для создания поддельных снимков с целью вымогательства.

Уточнения

Шанта́ж (фр. chantage), в уголовном праве — вымогательство, угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.



