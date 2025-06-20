Темнота — друг учёных: зачем спутники покрывают материалом, который поглощает 99% света

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2026 году в космос отправят мини-спутник Jovian-1, покрытый одним из самых темных материалов в мире — Vantablack.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутниковая группировка

Этот проект должен помочь астрономам справиться с проблемой засветки ночного неба, вызванной ростом числа спутников.

Сегодня вокруг Земли вращается почти 15 тысяч спутников, и к середине века их число может превысить 100 тысяч — в основном из-за "мегасозвездий" вроде Starlink от SpaceX. Такие спутники отражают солнечный свет, мешая работе телескопов, и создают радиопомехи. Некоторые аппараты, включая китайскую серию "Тысяча парусов", уже ярче допустимых норм.

Решением может стать "затемнение" спутников — покрытие их специальным материалом, который поглощает почти весь свет. Jovian-1 станет первым аппаратом с подобным покрытием на основе новой версии Vantablack — Vantablack 310. Этот материал поглощает 99,965% света и устойчив к экстремальным условиям космоса. Его разработала компания Surrey NanoSystems.

Проект курирует программа JUPITER — совместная инициатива университетов Суррея, Портсмута и Саутгемптона. Ученые надеются, что такие технологии помогут сохранить темное небо доступным для наблюдений.

Однако световое загрязнение — лишь часть проблемы. Спутники также создают радиопомехи, сталкиваются друг с другом и увеличивают количество космического мусора. Кроме того, при сгорании в атмосфере они выбрасывают частицы металлов, последствия которых ещё предстоит изучить, передает livescience.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

