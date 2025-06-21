Мировой океан готовит удар в спину: катастрофа начнётся с глубины

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Мрачные новости с глубин. Мы до сих пор не знаем, что скрывается в тёмных безднах океана — но уже точно знаем, чего стоит бояться.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно океана

Учёные из MIT случайно наткнулись на открытие, которое может перевернуть всё представление о климате. Оказалось, что океан может перестать быть нашим союзником в борьбе с глобальным потеплением. Более того — он может начать работать против нас.

Виновник — система циркуляционных течений, особенно знаменитый Гольфстрим. Это своего рода "конвейер", который прогоняет тёплую воду от тропиков к полюсам, а холодную — в обратную сторону. Этот процесс регулирует климат всей планеты. Но сейчас он начинает буксовать.

Причина — глобальное потепление. Чем теплее — тем меньше морского льда. А без него не запускается опускание холодной солёной воды, на котором держится вся система. Если течение ослабеет — верхние слои океана перестанут получать богатые минералами воды из глубин.

"Когда Лодердейл увидел результаты симуляции, он подумал, что это ошибка", — говорится в материале.

А это значит — фитопланктон, который отвечает за огромную долю улавливания углерода, начнёт умирать. Угольная кислота перестанет превращаться в безопасные карбонаты и начнёт возвращаться в атмосферу. То есть океан сам начнёт выбрасывать углерод!

И запустится эффект домино: ещё больше потепления — ещё меньше льда — ещё слабее течение — ещё больше выбросов.

Системный сбой, который долгое время никто не замечал, может поставить человечество перед новым уровнем климатической угрозы. И, похоже, обратной дороги не будет.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

