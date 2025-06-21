Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай
Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана
210 миллионов лет назад океан принадлежал ему: хищник с клыками, как у тираннозавра
Рубины, топазы и изумруды: какие камни теперь правят ювелирным рынком России
За закрытой дверью самолёта: бывшая бортпроводница раскрыла жестокую правду о глянцевом образе Emirates
Что портит даже самый дорогой ремонт: как добавить индивидуальности с помощью арт-деталей

Мировой океан готовит удар в спину: катастрофа начнётся с глубины

1:47
Наука

Мрачные новости с глубин. Мы до сих пор не знаем, что скрывается в тёмных безднах океана — но уже точно знаем, чего стоит бояться.

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Учёные из MIT случайно наткнулись на открытие, которое может перевернуть всё представление о климате. Оказалось, что океан может перестать быть нашим союзником в борьбе с глобальным потеплением. Более того — он может начать работать против нас.

Виновник — система циркуляционных течений, особенно знаменитый Гольфстрим. Это своего рода "конвейер", который прогоняет тёплую воду от тропиков к полюсам, а холодную — в обратную сторону. Этот процесс регулирует климат всей планеты. Но сейчас он начинает буксовать.

Причина — глобальное потепление. Чем теплее — тем меньше морского льда. А без него не запускается опускание холодной солёной воды, на котором держится вся система. Если течение ослабеет — верхние слои океана перестанут получать богатые минералами воды из глубин.

"Когда Лодердейл увидел результаты симуляции, он подумал, что это ошибка", — говорится в материале.

А это значит — фитопланктон, который отвечает за огромную долю улавливания углерода, начнёт умирать. Угольная кислота перестанет превращаться в безопасные карбонаты и начнёт возвращаться в атмосферу. То есть океан сам начнёт выбрасывать углерод!

И запустится эффект домино: ещё больше потепления — ещё меньше льда — ещё слабее течение — ещё больше выбросов.

Системный сбой, который долгое время никто не замечал, может поставить человечество перед новым уровнем климатической угрозы. И, похоже, обратной дороги не будет.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Авто
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Последние материалы
Любовь на красной дорожке: появление Брэда Питта и Инес де Рамон на премьере фильма всколыхнуло Голливуд
Что бы ни случилось, не лейте это в бачок омывателя: последствия могут быть дороже, чем вы думаете
Под давлением: адвокат Муцениеце обвинила Прилучного в настраивании сына против матери
Кожа сбежала с пяток? План спасения есть, и он не из салона
Zara покинула Россию навсегда? Глава Inditex раскрыл шокирующую правду
Клубника, арбуз и ещё пять продуктов, которые защищают ваши сосуды
Муравьи ушли сами благодаря простому способу: соседи не верили, пока не увидели пустой муравейник
Как полотенца стали оружием: история неожиданной арт-битвы россиянки в Египте
Прощай, лысая голова! Элексир от выпадения волос создали для мужчин
Сколько зарабатывают судьи на Клубном ЧМ? Вот приблизительные суммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.