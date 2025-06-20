За эликсиром молодости: учёные изучают возрастные изменения у человека и приматов

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Обезьяны, достигшие зрелого возраста в Курчатовском комплексе медицинской приматологии, стали объектом научных исследований.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Веселая макака

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор НМИЦ хирургии имени Б.В. Петровского Константин Котенко.

Цель исследований — выявить биомаркеры старения, сопоставить возрастные изменения у человека и приматов, а также оценить эффективность препаратов, включая средства против саркопении, пишет URA.RU.

Котенко отметил, что улучшенное питание не только увеличило продолжительность жизни макак, но и повысило их репродуктивную активность. При этом он с иронией добавил, что "макаки отвыкли воспитывать потомство и воспринимают детенышей как игрушки".

Ученые надеются, что изучение процессов старения у приматов поможет создать методы замедления возрастных изменений у человека и улучшения качества жизни.

Уточнения

Саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.



